Jeen Grievink

Zondag 4 juni 2023 16:30 - Laatste update: 18:09

Max Verstappen heeft - wederom - op uiterst dominante wijze de Grand Prix van Spanje gewonnen. De Nederlander vertrok vanaf pole position en kwam nimmer in de problemen. Verstappen finishte ruim twintig seconden voor nummer twee Lewis Hamilton. De derde plaats was er voor George Russell. Nyck de Vries werd 14e.

Onder donkere wolken ging de race op het Circuit de Catalunya van start. Verstappen moest richting bocht 1 oppassen voor Sainz, maar wist de poging van de Spanjaard om hem te passeren af te slaan. Norris, die startte vanaf de derde positie, werd ingehaald door Hamilton en reed vervolgens achterop de auto van de zevenvoudig wereldkampioen. Hierdoor liep Norris een gebroken voorvleugel op en moest hij de pitstraat opzoeken. De Vries verloor één plek bij de start, terwijl Russell er op zijn beurt juist vijf wist te winnen. Ook Zhou kende een goed begin, want de Chinees klom vier plekken naar voren. Pérez won één plaats bij de start.

Veel verschillende bandenstrategieën in Barcelona

Het regerende strategieën in Barcelona, want vrijwel ieder team toverde een eigen samenstelling uit de hoge hoed. Zo ging de één bijzonder vroeg naar binnen voor een eerste stop, terwijl de ander extra lang buiten bleef, zoals de beide Mercedessen, die hun eerste stint op de softs reden en de Red Bull's, die op de mediums waren begonnen. Een goede keuze, zo leek het, want na een kwart wedstrijd reden Hamilton op P2 en P3 en Verstappen en Pérez op P1 en P4. Hamilton was uiteindelijk de eerste van dit groepje die naar binnen ging. Hij wisselde zijn zachte rubbers in voor de medium variant. Kort daarna volgde ook Russell.

Podium raakte uit zicht voor Alonso en Sainz

Alonso en Sainz zagen gedurende de race hun kansen op een 'thuispodium' steeds verder verdampen. Beide coureurs hadden duidelijk niet de snelheid in hun auto. Inhaalacties waren er genoeg vandaag, met name in het middenveld, maar erg divers waren ze allerminst. De meesten besloten in bocht 1, met behulp van DRS, een poging te doen. Er werd met name veel gevochten tussen Alfa Romeo, Haas, McLaren en AlphaTauri, waarbij Tsunoda toch wel vaak als sterkste uit de bus kwam. De Japanner reed een zeer solide wedstrijd, al kreeg hij richting het einde wel een vijf seconden tijdstraf voor het wijd duwen van Zhou.

Verstappen moet oppassen voor tijdstraf

Verstappen moest ook oppassen dat hij geen tijdstraf aan de broek kreeg, want hij kreeg een zwart-witte vlag voor het meermaals overtreden van de track limits. De Nederlander had er echter maling aan, want hij zocht nog een keer het randje op toen hij het extra WK-punt voor de snelste raceronde wilde binnenslepen. En met succes. Vervolgens kwam hij ook nog eens - met een voorsprong van zo'n twintig seconden op Hamilton - als winnaar over de streep.

Verstappen wint, dubbel podium voor Mercedes

Hamilton en Russell wisten een dubbel podium voor Mercedes binnen te hengelen. Zij finishten achter Verstappen, maar voor Pérez, die vierde werd. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Stroll, Alonso, Ocon, Tsunoda en Zhou. De Vries finishte uiteindelijk als veertiende.