Verstappen, Hamilton en Russell voeren hilarisch gesprek in cooldown room

Jordy Stuivenberg

Zondag 4 juni 2023 18:15

Het had zomaar eens de meest ongemakkelijke nabespreking ooit kunnen worden, maar in plaats daarvan hadden Max Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell de grootste lol in de cooldown room. Vooral de enerverende race van Russell kwam ter sprake.

In 2021 hoefden we niet te rekenen op lachende gezichten als Verstappen een race won en Hamilton tweede werd. De Nederlander had onlangs ook nog een aanvaring met Russell, maar daar was niets meer van te merken in Spanje. De drie mochten ter voorbereiding op het podium even bijkomen in de cooldown room en daar kunnen we tegenwoordig gewoon van meegenieten.

De hilariteit begint als Russell denkt dat Hamilton hem vraagt of hij zijn podiumfinish gaat vieren. “Nou, ik blijf een extra nachtje, dus waarom niet”, antwoord Russell daarop. Hamilton barst in lachen uit, net als Verstappen.

Regen?

Vervolgens komt de aanvaring van Lando Norris met Hamilton voorbij en worden de inhaalacties van Russell besproken.

Hamilton: “Heb je iedereen gewoon ingehaald?”

Russell: “Ja, ik heb Fernando ingehaald. Carlos, en volgens mij ook Stroll en Ocon. Ik weet het eigenlijk niet helemaal meer.”

Verstappen: “Kwam je eerder naar binnen voor een undercut?”

Russell: “Nee, ik heb ze bijna allemaal ingehaald op de baan. Waarschijnlijk met een overcut. Ik dacht dat het op een gegeven moment regende, maar het was het zweet op mijn hoofd en dat spetterde op mijn vizier.”