Lars Leeftink

Zondag 4 juni 2023 12:49 - Laatste update: 12:56

De geruchten zijn er al een tijdje, maar Helmut Marko heeft het nu bevestigd. Ferrari heeft in 2022 een poging gedaan om Adrian Newey naar de Italiaanse renstal te halen. Niet alleen dat, maar ook teambaas Christian Horner kreeg een aanbieding. Het moest door het bod van Ferrari flink betalen om Newey en Horner bij het team te houden.

Dit vertelt Marko in gesprek met het Zwitserse Blick. Volgens Marko heeft de concurrent in 2022, aan het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, een poging gewaagd om Horner te overtuigen om naar Ferrari te komen. Dit gebeurde tijdens het raceweekend in Canada, in Montreal. “Het kostte me een hele nacht om Horner van Red Bull te overtuigen. En dat heeft ons miljoenen meer gekost", aldus Marko.

Newey

Ook Newey kon op interesse rekenen vanuit Ferrari. De ontwerper van de succesvolle RB18 en RB19 gaf zelf al aan dat, als hij jonger was geweest, hij erover na had gedacht. Volgens Marko had Ferrari het idee dat het Newey naar Ferrari had gelokt met een miljoenenaanbod. "De toenmalige Ferrari-baas Montezemolo stond al te juichen in de paddock en wilde de deal bekendmaken. Maar tijdens de nacht die volgde konden we Newey van gedachten doen veranderen." Zo zijn zowel Horner als Newey dus nog steeds onderdeel van Red Bull en heeft Newey een contractverlenging getekend.

Gesprek met Ferrari

Ferrari en Red Bull zijn ook in 2023 in gesprek over verschillende belangrijke figuren die achter de schermen een grote rol spelen bij het succes van beide teams. Laurent Mekies, momenteel sportief directeur van Ferrari, zou vanaf 2024 teambaas van AlphaTauri worden. Ferrari is echter van mening dat, omdat Mekies nog een doorlopend contract heeft, het wat terug mag vragen. Red Bull is echter tot nu toe nog niet van plan mee te werken aan de eis van Ferrari: twee engineers naar Ferrari in ruil voor Mekies. Dit zal mede komen omdat er al twee engineers van Red Bull naar Ferrari gaan en het team tevens al een belangrijke pion kwijt is geraakt aan McLaren: Rob Marshall, de Chief Engineering Officer van Red Bull. Voor nu is het dus nog onzeker wat er met Mekies gaat gebeuren.