Jeen Grievink

Zondag 4 juni 2023 20:33 - Laatste update: 20:35

Max Verstappen en Red Bull Racing zaten heel even niet op één lijn gedurende de Grand Prix van Spanje. Verstappen dreigde een tijdstraf te krijgen voor het meermaals overtreden van de track limits, maar wilde met dit risico in zijn achterhoofd toch op zoek gaan naar de snelste raceronde. Red Bull zag dit niet zitten, maar daar had Verstappen maling aan.

Het ging Verstappen behoorlijk voor de wind in Spanje dit weekend. In ieder racesessie was hij de snelste en ook op zondag reed hij zonder enige dreiging richting de overwinning. Toch waren de 25 punten in de ogen van Verstappen nog niet genoeg. Hij wilde er maar wat graag 26 van maken door het extra WK-punt voor de snelste raceronde te scoren. Maar omdat Verstappen al een zwart-witte vlag (laatste waarschuwing) had gekregen van de stewards voor het overschrijven van de baanlimieten, wilde Red Bull niet dat Verstappen het risico zou nemen. Om de snelste raceronde te pakken, moet je namelijk pushen en daarmee zou Verstappen de kans lopen wederom over de witte lijnen te gaan. Dat zou hem een tijdstraf hebben opgeleverd. Verstappen trok zich er echter niets van aan.

Verstappen kreeg geen groen licht van Red Bull

Nog één keer de track limits overschrijden en Verstappen zou een vijf seconden tijdstraf aan zijn broek krijgen. Zou hij daarna nogmaals de fout ingaan, dan kwamen daar nog eens tien seconden bij. Red Bull vond dat ene punt het niet waard om dit risico te nemen en liet Verstappen dat via zijn engineer, Gianpiero Lambiase, dan ook weten. Verstappen had er echter maling aan, trok zijn eigen plan en reed toch de snelste raceronde. Hij bleef netjes binnen de witte lijnen, maar negeerde wel een order van Red Bull. Tijdens de persconferentie na afloop werd hem hier dan ook naar gevraagd.

Verstappen zegt "niets verkeerd" te hebben gedaan

"Nou, ik heb hem (de auto, red.) binnen de witte lijnen gehouden. Ik heb gewoon een iets snelle ronde gereden, dus ik deed niets verkeerd", zo zei Verstappen met een glimlach, om vervolgens op een serieuzere toon verder te gaan: "Zij weten niet hoeveel snelheid ik heb in de auto, nietwaar? Zij zeiden wat de snelste raceronde was en dat ik me er niet druk om moest maken, maar ik wist dat ik het kon. Dus het enige wat ik moest doen, was hem binnen de witte lijnen houden."

Achteraf om gelachen met Dr. Helmut Marko

Verstappen denkt ook niet dat het nog een interne discussie gaat opleveren. "Ik denk dat dit iets is waar we nu al om kunnen lachen. Ik bedoel, ik heb er al met Helmut (Marko) om gelachen direct na de race, dus ik ben behoorlijk zeker dat ze vrij tevreden zijn", aldus de Nederlander.