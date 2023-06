Lars Leeftink

Zaterdag 3 juni 2023 19:54 - Laatste update: 20:00

De FIA heeft duidelijkheid gegeven over mogelijke straffen voor Pierre Gasly, Carlos Sainz, Max Verstappen, Lewis Hamilton en George Russell. Al deze coureurs moesten langs de stewards na een chaotische kwalificatie, maar alleen Gasly krijgt een gridstraf. De rest ontsnapt dus of wordt niet als schuldige gezien.

Gasly, Sainz en Verstappen waren tijdens de kwalificatie betrokken bij twee aparte incidenten. Gasly hield zowel Sainz als Verstappen op het oog op en was van tevoren dus de voornaamste naam waar naar gekeken werd voor een eventuele straf. Voor beide incidenten heeft Gasly drie plaatsen gridstraf gekregen, waardoor hij dus zes plaatsen naar achteren gaat voor de race op zondag. Hij start dus niet vanaf P4, maar vanaf P10. Verstappen en Sainz werden dus niet als schuldige gezien.

Hamilton en Russell

Hamilton en Russell kwamen elkaar tegen tijdens Q2. Op het rechte stuk was Hamilton in de veronderstelling dat Russell hem een 'tow' zou geven, maar Russell was niet op de hoogte van het feit dat zijn teamgenoot achter hem zat. Hij stuurde op het rechte stuk naar links, net wanneer Hamilton daar reed. Het leverde contact op. Vervolgens moesten beide coureurs langs de stewards. Russell krijgt een waarschuwing voor het incident en krijgt dus geen geldboete of gridstraf.