Jan Bolscher

Zaterdag 3 juni 2023 14:39 - Laatste update: 14:41

Logan Sargeant zag zijn derde oefensessie in Barcelona vroegtijdig ten einde komen na een ongelukkige crash. Bij het bergen van zijn Williams kwam de vloer uitgebreid in beeld, en dat zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen..

Formule 1-auto's maken sinds de intrede van de nieuwe technische reglementen voorafgaand aan het seizoen van 2022 gebruik van het zogenoemde grondeffect. Dit betekent dat de downforce van de auto's niet meer wordt gegenereerd door tal van flapjes en vleugels op de bolides, maar voor het overgrote deel door de vloer. Door de lucht onder de auto op de juiste manier te laten circuleren, ontstaat er een soort zuigkracht waardoor de auto als het ware aan de baan geplakt zit. Dit zorgt voor neerwaartse druk, wat zich weer laat vertalen naar grip. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van het grondeffect, is de luchtcirculatie onder de auto dus allesbepalend.

Vloer Williams

De vloer is bij veel teams dan ook een zeer complex onderdeel met tal van inkepingen en andere vormen om de lucht op een bepaalde manier onder de auto door te laten stromen. Bij Williams hebben ze echter voor een wat simpelere aanpak gekozen, zo bleek na de crash van Sargeant voorafgaand aan de kwalificatie in Barcelona. De vloer van de FW45 ziet er, in ieder geval in vergelijking met die van Red Bull Racing en Mercedes, namelijk behoorlijk eenvoudig uit.