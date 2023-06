Vincent Bruins

Christian Horner heeft Fernando Alonso gecomplimenteerd met het feit dat hij de enige was die Max Verstappen kon uitdagen op de straten van Monte Carlo vorige week. Dat liet de teambaas van Red Bull Racing, die vergelijkingen ziet tussen Verstappen en Alonso, weten na de Grand Prix van Monaco.

Verstappen was uitermate dominant in Monaco, en Aston Martin-coureur Alonso was de enige die in de buurt van de Nederlander kon blijven. De regerend wereldkampioen leidt ook dit seizoen in de tussenstand met een voorsprong van 39 punten op teamgenoot Sergio Pérez. Alonso, dankzij zijn tweede plaats in het prinsdom, heeft het gat naar de Mexicaan gedicht tot twaalf punten.

Met kop en schouders

"Zij zijn het meest dichtbij ons," vertelde Horner over Aston Martin tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans, na de Grand Prix van Monaco. "Je kon zien dat de rest van het veld ver achterlag. Alleen Fernando kon nog redelijk dicht bij Max blijven, binnen de window van de pitstop evenals die van de Safety Car. Het is altijd een geweldige gelijkmaker, wanneer het circuit vochtig wordt of de weersomstandigheden variëren. Dan zie je hoe de coureurs zich aanpassen, en dan kon je zien dat beide jongens met kop en schouders boven de rest van het veld uitstaken," aldus de 49-jarige Brit over Verstappen en Alonso.

Rijstijl en doorzettingsvermogen

Horner vervolgde zijn verhaal door Alonso te complimenteren met zijn rijstijl. De teambaas doet hem denken aan Verstappen: "Het is geweldig om zijn zelfvertrouwen te zien, de manier waarop hij de auto bestuurt. Hij en Max lijken in veel opzichten heel erg op elkaar: de manier waarop ze rijden, en hoe vasthoudend ze zijn. Ze zijn altijd aan het pushen, en je kunt zien dat ze ook nog genieten van die competitie."

Ook tijdens de Grand Prix van Spanje wordt verwacht dat Verstappen zal domineren na de snelste te zijn geweest in beide trainingen op vrijdag. Alonso werd zesde op bijna een seconde achterstand in VT1, maar de Spanjaard werd tweede op 0,170 seconde achterstand in VT2.