Vrijdagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Jumbo na 2023 gaat stoppen met het sponsoren van Max Verstappen en de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Dit als nieuwe strategie na het veelbesproken vertrek van Frits van Eerd, die wordt verdacht van fraude. De kans is ook groot dat de supermarktketen stopt met het sponsoren van de wielerploeg en de schaatsploeg, maar hier is nog geen knoop over doorgehakt. Raymond Vermeulen, manager van Verstappen, blikt terug op de samenwerking.

Bij De Telegraaf reageert Vermeulen op het nieuws omtrent het stoppen van het sponsoren van Verstappen door Jumbo. "De familie Van Eerd en Jumbo hebben Max vanaf dag één gesteund. Dat was zeker in die tijd heel uniek te noemen. We kijken terug op een fantastische samenwerking. Na tien jaar is het ook helemaal niet vreemd om de zaak eens te herijken. We zijn vooral heel dankbaar en kijken met heel veel plezier op al die jaren terug. Dit jaar kunnen we hopelijk nog samen een derde wereldtitel bemachtigen en met een knaller afsluiten."

GP Nederland

Jumbo stop ook met het sponsoren van de Grand Prix van Nederland. Vermeulen weet dat Jumbo een belangrijke rol heeft gespeeld bij het terugkeren van Zandvoort op de F1-kalender. "De Jumbo Racedagen zijn denk ik een eerste voorsortering geweest op de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Frits van Eerd had de visie om een gezamenlijk familie-evenement neer te zetten. Dat is uitgegroeid tot de Grand Prix en de vrijdag in dat weekeinde met de Super Friday van Jumbo."

Lange samenwerking

Verstappen zal nog genoeg sponsoren hebben na het vertrek van Jumbo, denk aan Heineken, Red Bull en EA Sports, maar toch vinden zowel Vermeulen als Verstappen zelf het jammer dat Jumbo ermee stopt. "Ze waren er al zo vroeg bij. Dit gaat veel dieper dan alleen die sticker en de zakelijke samenwerking. We wensen Jumbo en de familie alle goeds voor de toekomst."