Remy Ramjiawan

Vrijdag 2 juni 2023 08:02 - Laatste update: 10:31

Red Bull Racing maakt sinds 2022 de dienst uit binnen de Formule 1 en hoewel dat voor het team een opsteker is na de dominantie van Mercedes, zijn er ook nadelige kanten. Zo is Dan Fallows een paar jaar geleden gelokt naar Aston Martin, heeft aerodynamicus David George de handen ineengeslagen met Ferrari en heeft McLaren zich verzekerd van Rob Marshall.

Toch heeft het team Adrian Newey binnenboord kunnen houden. Ook aan de 64-jarige Newey werd getrokken. Zo zou Ferrari, maar ook Mercedes een poging hebben gedaan. Toch tekende Newey onlangs een verlenging bij Red Bull. Marko heeft de trend ook gezien en gaf na de race in Monaco bij Sky Sports F1 aan dat het team niet altijd met een tegenbod kan reageren. Het heeft volgens de Oostenrijker alles te maken met de budgetcap.

Artikel gaat verder onder video

'Groot probleem'

De budgetcap geldt niet voor de drie belangrijkste personeelsleden, maar iedereen die daar niet toe behoord, moet binnen de budgetcap vallen. "Dat is inderdaad een groot probleem. Vooral de bedragen die geboden worden - ze krijgen soms het dubbele van wat wij ze betalen", zo legt hij uit. De renstal kan daar momenteel niet tegen opboksen. Toch is het overnemen van personeel van alle tijden en ook Red Bull heeft voor het opzetten van haar motorafdeling, belangrijk personeel bij de concurrentie weggehaald, waaronder Ben Hodgkinson van Mercedes.

Iedereen wil bij het succes horen

Toch is geld volgens Marko niet alles, want succes houdt personeel ook binnen het team. "De factor die ons als team nog steeds half bij elkaar houdt, is de emotie, de passie. Natuurlijk maakt het ook veel verschil dat je een coureur als Max hebt. Dat straalt op iedereen af en iedereen wil er bij zijn om deel uit te maken van dit succes", aldus Marko.