Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 11:33 - Laatste update: 11:34

De Formule 1 en Heineken verlengen hun partnerschap met een meerjarige deal, zo maakt de sport op woensdag bekend. De Nederlandse bierbrouwerij is sinds 2016 aan de Formule 1 verbonden en dat beviel de beide partijen zo goed, dat er voor een verlenging is gekozen.

De bierbrouwer is naast de sponsor van de koningsklasse ook de sponsor van een aantal Grand Prix-weekenden, waar de naam Heineken vaak dan ook voor het evenement pronkt. De relatie is in 2016 opgezet en daardoor is ambassadeur DJ Martin Garrix een aantal keren na aanwezig geweest bij een Grand Prix, om het feestje achteraf te voorzien van de nodige festiviteiten. Ook Max Verstappen heeft in februari de handen ineen geslagen met de bierbrouwerij, door een zesjarige deal te tekenen.

Verantwoord drinken promoten

"Het werk dat Heineken doet om verantwoord drinken te promoten, blijft voor ons net zo belangrijk als de ervaringen die zij creëren voor onze fans, oud en nieuw, en we kijken ernaar uit om dat gedurende dit seizoen en daarna te verbeteren", zo laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali zich uit over de hernieuwde partnerschap. "Ze zijn een ongelooflijke partner die zich heeft gericht op het leveren van evenementen van wereldklasse voor al onze fans die het allerbeste op het gebied van sport en entertainment omvatten. Daarnaast zijn ze een belangrijk onderdeel van het raceweekend geworden", zo wijst de Italiaan naar de belangrijke rol van het merk.

Snelgroeiende fanbase reden voor verlenging

Ook vanuit Heineken wordt er enthousiast gereageerd op de verlenging. "De snelgroeiende, steeds veranderende fanbase van de F1 was een van de vele redenen waarom we onze samenwerking verlengden", zo reageert Dolf van den Brink, Chief Executive Officer Heineken. Later dit jaar wordt de race in Las Vegas verreden en daar wil het biermerk groots gaan uitpakken. "Met de Heineken Silver Race in Las Vegas later dit jaar als hoogtepunt, wordt 2023 het meest opwindende seizoen tot nu toe", aldus Van Den Brink.