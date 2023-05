Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 09:42

Sergio Pérez heeft met zijn crash in de kwalificatie van Monaco wellicht iets meer prijsgegeven over de vloer, dan Red Bull lief was. Toch verwacht dr. Helmut Marko dat de concurrentie niet zomaar de vloer van de RB19 kan kopiëren, in zijn ogen is dat namelijk helemaal niet zo makkelijk, zo vertelt hij bij Motorsport.com.

Vanaf het nieuwe reglement, dat in 2022 is ingegaan, maken de Formule 1-auto's gebruik van het grondeffect. Dat betekent dat de downforce (neerwaartse druk) niet meer van alle vleugels en flapjes op de auto komt, maar vooral wordt gegeneerd door de vloer. De RB19 is, net als zijn voorganger de RB18, de auto om te verslaan en de concurrentie kreeg in Monaco een uniek inkijkje in de complex ogende vloer van de Oostenrijkse renstal. Marko is echter niet bang dat alle geheimen van de wagen zijn prijsgegeven, want de vloer zien, is niet hetzelfde als de vloer begrijpen.

Niet leuk

Marko begrijpt het optimisme van de concurrentie, maar wijst naar de moeilijkheden. "Oké, de vloer is heel erg belangrijk, maar als je niet alle andere delen van de auto en de achterliggende concepten hebt, dan is het nog niet zo makkelijk om de boel te kopiëren", zo legt hij uit. Dat Pérez ervoor heeft gezorgd dat de concurrentie een kijkje kon nemen, dat was niet helemaal de bedoeling. "Natuurlijk vinden we het niet leuk dat onze vloer te zien was", zo geeft hij dan ook toe.

Vloer is onderdeel van geheel

De overmacht van de RB19 zit hem echter niet alleen in de vloer. Het is ook de ophanging en de gehele filosofie. "Die vloer moet bijvoorbeeld goed samenwerken met de voorvleugel en de achterkant van de auto. Het gaat om al die dingen samen en dat maakt het veel complexer dan alleen de vloer", zo wijst Marko naar het idee van ontwerper Adrian Newey. Ook de Mercedes W14 hing eventjes in de lucht, maar daar had Marko geen oog voor. "De Mercedes-auto hing nog veel langer in de lucht dan die van ons. Alleen was niemand daar zo in geïnteresseerd als dat ze in onze auto waren", lacht Marko.