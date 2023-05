Vincent Bruins

Zondag 28 mei 2023

Nyck de Vries begon de Grand Prix van Monaco als twaalfde en eindigde ook als twaalfde. De AlphaTauri-coureur kan tevreden terugblikken op het weekend in Monte Carlo.

De Nederlander wist uit de problemen te blijven, zelfs toen het plotseling begon te regenen. Dankzij zijn P12-resultaat gaat De Vries, ondanks dat hij dan nog geen punten heeft gescoord, toch voorbij aan Logan Sargeant in het kampioenschap. Hij ligt dus niet meer laatste in de tussenstand.

Minder pushen in beginfase

"Het was een extreem moeilijke race met zeer uitdagende omstandigheden," vertelde De Vries. "De eerste stint had beker gekund, aangezien ik enorm veel tempo verloor, maar plotseling kreeg ik weer een boel snelheid terug in de laatste zeven ronden op de mediums. En toen begon het te regenen. Misschien hadden we Oscar [Piastri] in het begin van de race wat minder moeten pushen, maar desalniettemin was het een solide race."

Uit de problemen blijven

"De intermediates hadden aanvankelijk geen temperatuur of grip, maar we zorgden ervoor dat we uit de problemen bleven," zo vervolgde de 28-jarige uit Uitwellingerga. "Over het algemeen ben ik tevreden met mijn weekend, ik heb geen grote fouten gemaakt in de lastige omstandigheden. Het was bemoedigend om te zien dat we zo dicht bij de top tien zaten, en we hebben als team het gehele weekend goed gewerkt om de auto's op de startgrid te krijgen waar ze stonden, dus dat zijn positieve dingen die we meenemen naar Barcelona."