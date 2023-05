Remy Ramjiawan

Zondag 28 mei 2023 10:09 - Laatste update: 10:15

Als het aan Carlos Sainz ligt dan gaat de Formule 1 vanaf volgend jaar de opstapklassen achterna en past het de kwalificatie in Monaco aan. De Formule 2 en de Formule 3 splitste door de hoeveelheid auto's de kwalificatie op in twee sessies van tien auto's en daardoor was het een stuk minder gevaarlijk.

Vooral tijdens Q1 in Monaco was het erg druk op de baan. Hoewel de Formule 1 slechts twintig auto's heeft, zijn de bolides een stuk breder in vergelijking met de Formule 2 en de Formule 3 en dus is uitwijken voor een collega niet altijd even makkelijk. Het kan resulteren in gevaarlijke situaties en dus vindt de Spanjaard dat de koningsklasse het voorbeeld uit de juniorenklassen moet gaan volgen.

'Te gevaarlijk'

"Q1 is te veel. Ik denk dat het met deze brede auto's en alles te gevaarlijk is. We moeten een manier vinden om de kwalificatie op te splitsen in tien auto's, elk team eentje. Ik ben er vrij zeker van dat dan alle rotzooi die we in Q1 zagen, zou voorkomen", zo legt de Spanjaard uit tegenover de verzamelde pers, waaronder GPFans. Toch kan dat plan niet op bijval van elke coureur rekenen. Lando Norris werd in Q3 gehinderd door de teamgenoot van Sainz, Charles Leclerc.

'Iedereen weet wat hij moet doen'

De wedstrijdleiding heeft de Monegask daar dan ook voor bestraft, door een gridstraf van drie plekken toe te kennen. "Dat hoeft niet als iedereen gewoon doet wat hij moet doen en uit de weg gaat, hoewel dat vandaag niet is gebeurd. Maar het is echt niet zo moeilijk, eerlijk gezegd", zo reageert de McLaren-coureur op het idee van Sainz. Ook de teamgenoot van Norris, Oscar Piastri ziet niets in het opsplitsen van de kwalificaties. "Het maakt het verkeer veel beter, maar ik denk dat het met twintig auto's niet zo erg is. We zagen zelfs aan het einde met Lando met tien auto's op de baan, dat het nog steeds een probleem is. Dus ik vind het hoe dan ook niet erg, om eerlijk te zijn."