Red Bull onthult oorzaak van worstelende Verstappen tijdens eerste training

Remy Ramjiawan

Vrijdag 26 mei 2023 16:09 - Laatste update: 16:35

Teambaas Christian Horner onthult dat Red Bull iets aan het uitproberen was met Max Verstappen, tijdens de eerste vrije training in Monaco. De Nederlander was namelijk tijdens de sessie totaal niet tevreden over de afstelling van de RB19, wat hij veelvuldig liet merken en kwam uiteindelijk niet verder dan P6.

De eerste vrije training in Monaco stond bol van de incidenten. Uiteindelijk was het Alexander Albon die in de slotfase van de training voor de rode vlag en uiteindelijk ook het einde van de sessie zorgde met een schuiver in de eerste bocht. Carlos Sainz kon daardoor op P1 blijven, landgenoot Fernando Alonso wist uiteindelijk de tweede tijd te rijden en Lewis Hamilton zette zijn W14 op de derde plek.

'Iets geprobeerd met Max'

Tegenover Motorsport-Total meldt Horner: "We hebben iets geprobeerd wat Max niet zo leuk vond en dat zullen we veranderen tijdens de pauze en kijken of we de auto beter kunnen afstellen voor hem." Verstappen keerde twintig minuten nadat de sessie was begonnen terug naar de pitbox en gaf aan dat de auto teveel aan het bottomen was. "De auto is ongelooflijk moeilijk te besturen op snellere punten. Hij zakt enorm uit en onderstuurt veel", zo liet hij over de boordradio ook weten. Het team probeerde de bolide nog beter af te stellen, maar de Nederlander liet toen hij weer naar buiten was gereden, dat het niet heel veel beter was.

'Bij Checo geen problemen'

Aan de andere kant van de pitbox waren er geen problemen, zo meldt de teambaas. "Bij Checo waren er geen problemen. We moesten iets veranderen aan de afstelling en nu proberen we de wagen aan te passen aan de baan", zo legt hij uit over de RB19 van de Mexicaan. Pérez wist uiteindelijk de vierde tijd te laten noteren. De tweede vrije training gaat om 17:00 uur en dan zal moeten blijken of Red Bull het beter voor elkaar gaat krijgen.