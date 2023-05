Remy Ramjiawan

Donderdag 25 mei 2023 15:54 - Laatste update: 15:55

Voor Sergio Pérez staat er een belangrijk weekend op het programma in Monaco. De Mexicaan wil dit jaar een echte gooi doen naar de wereldtitel en daarvoor moet hij afrekenen met teamgenoot Max Verstappen. Voor hem geldt dan ook dat hij voor de Nederlander moet eindigen, al wijst hij in de persconferentie wel naar de obstakels in Monte Carlo.

Red Bull heeft met de RB19 de snelste auto in haar bezit, al wordt in Monaco verwacht dat het voordeel vergeleken met de rest een stuk minder groot zal zijn. Daarom dicht Aston Martin zichzelf grote kansen toe op een overwinning, maar ook de Ferrari's kunnen in Monaco toeslaan. Alle ingrediënten lijken aanwezig voor een interessante race, maar voor Pérez geldt dat hij voor zijn teamgenoot wil eindigen.

Niet het sterkste weekend voor Red Bull

Er is nog geen meter verreden, maar Pérez verwacht dat de RB19 in Monaco iets meer prijs zal moeten geven op de concurrentie. "Dit zal niet ons sterkste weekend zijn. Waarschijnlijk zullen we wat worstelen, maar het is nog steeds Monaco. Zaterdag moeten we de banden snel op de juiste temperatuur krijgen en dat is zeker de sleutel hier. Ik moet toegeven dat dit niet onze sterkste circuit is, maar het is nog steeds Monaco en er kan hier van alles gebeuren", legt Checo uit.

De vangrail staat dicht op de baan en dus kunnen de coureurs zich geen slippertjes veroorloven. "Er is hier geen marge voor fouten. Dus misschien is het wel saai voor de fans, maar zeker niet voor de coureurs."

Titelstrijd

Pérez kijkt tegen een achterstand van veertien punten aan op teamgenoot Verstappen en dat gat moet kleiner worden, wil Checo de druk op de titelhouder kunnen blijven zetten. "Dat is erg belangrijk. Ik wil niet dat hij verder gaat uitlopen en elk weekend moet ik de kans pakken om het gat te verkleinen", aldus Pérez die weet wat hem te doen staat.