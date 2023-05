Remy Ramjiawan

Donderdag 25 mei 2023 15:21 - Laatste update: 15:23

Ook Fernando Alonso heeft de geruchten over een eventuele overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari opgevangen en tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco herinnert hij de Brit aan zijn eigen woorden. Daarnaast blikt de Spanjaard vooruit op het raceweekend en bespreekt hij de toekomstige partnerschap tussen Aston Martin en Honda.

De inmiddels 41-jarige coureur zal in 2026 de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt en hoewel Honda heeft aangegeven dat zij geen moeite meer met Alonso hebben, is het nog maar de vraag of de Spanjaard dan nog zal racen. "Eerlijk gezegd weet ik nog niet wat ik in 2026 ga doen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat nu wel weet. Natuurlijk voel ik me nu fris, gemotiveerd, scherp en nog steeds snel. Als ik er dan nog steeds van geniet, dan blijf ik racen", zo legt hij uit aan de verzamelde pers, waaronder GPFans.

Grand Prix van Monaco

Alonso heeft in de dagen in aanloop naar de race in Monaco gehint op zijn 33e overwinning, maar daar moet nog wel wat voor gebeuren, wil het ook daadwerkelijk plaatsvinden. "Je weet het nooit. Ze [Red Bull red.] zijn op dit moment beter dan de rest en domineren het seizoen, maar dat verdienen ze. Voor ons is het echt een cadeautje wat we nu allemaal beleven. We genieten dan ook van elk weekend. Toch zijn er een aantal weekenden dat we kunnen winnen, zoals deze." Hij gaat er dan ook alles aan doen: "Dit soort kansen gaan we proberen te maximaliseren."

Hamilton en Ferrari

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat Ferrari geïnteresseerd zou zijn om Hamilton van Mercedes over te nemen. Alonso heeft ook nog een aantal jaren in het rood rondgereden en gunt Hamilton zijn transfer, al herinnert hij de Brit aan zijn eigen woorden. "Hij zegt altijd dat hij samen wint en samen verliest met het team. Dus nu hij niet wint, moet hij gewoon blijven", aldus Alonso die gevat uit de hoek komt.