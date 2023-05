Remy Ramjiawan

Donderdag 25 mei 2023 12:07 - Laatste update: 12:07

Nu Honda zich officieel heeft verbonden aan Aston Martin vanaf 2026, wordt er ook direct ingezoomd op de relatie van Fernando Alonso met het Japanse merk. Hoewel dit in de periode bij McLaren tot een nulpunt was bekoeld zijn de plooien inmiddels glad gestreken. Mick Krack legt in Monaco uit dat de tweevoudig kampioen 'gewoon' voor het team kan uitkomen, ook als het met Honda-motoren gaat rijden.

Woensdag werd het nieuws officieel dat Honda vanaf 2026 de power units voor Aston Martin gaat produceren. Het tekent de ambities van eigenaar Lawrence Stroll, die op termijn een serieuze gooi wil gaan doen naar het kampioenschap. Daarvoor heeft het team met Alonso aan boord een kandidaat die het uiterste uit de bolide kan persen, maar de vraag is of de Spanjaard in 2026 nog een actieve racecoureur zal zijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan is er wat betreft het team altijd een stoeltje voor Alonso gereserveerd.

Alonso kan in 2026 voor Aston Martin racen

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans, legt Krack uit: "Ik denk dat er geen reden is om te denken dat hij in 2026 niet bij ons in de auto zou moeten zitten. Ik bedoel, ik zie geen enkele reden waarom hij dat niet zou zijn." De 41-jarige coureur heeft een meerjarige deal op zak en de verwachting is dat Aston Martin pas in 2026 een echte rol van betekenis gaat spelen, in de strijd om de wereldtitel. Honda heeft al eerder aangegeven dat het de strijdbijl met Alonso heeft begraven en Aston Martin staat ook open voor een langer verblijf van de Spanjaard.

Verstoorde relatie tussen Alonso en Honda

De relatie tussen Honda en Alonso liep vooral in de tijd toen het Japanse merk bij McLaren zat, wat deuken op. De Spanjaard nam geen blad voor de mond en klaagde tijdens de Grand Prix van Japan in 2015 over de power unit en noemde de krachtbron een "GP2-motor". De opmerking kwam na diverse betrouwbaarheidsproblemen, maar ook de prestaties van de power unit vielen tegen. Honda was allerminst gecharmeerd van de kritiek, want toen Alonso voor McLaren wilde uitkomen in de Indy 500 in 2020, hield de Japanse autofabrikant dat tegen. Uiteindelijk koos de Spanjaard voor een rit bij Andretti Autosport.