Jeen Grievink

Donderdag 25 mei 2023 10:27 - Laatste update: 10:29

Fernando Alonso mag dan - voor Formule 1-begrippen - op leeftijd zijn, maar aan snelheid en motivatie is er geen gebrek bij de Spanjaard. Alonso lijkt sterker dan ooit, heeft een goede auto en stond al vier keer op het podium. Zijn voormalig teamgenoot Giancarlo Fisichella geeft hem dan ook een goede kans op zijn derde wereldtitel.

Over pakweg twee maanden tijd blaast Alonso alweer 42 kaarsjes uit. Hiermee is hij veruit de oudste coureur op de grid, maar zijn prestaties lijden er niet onder. Sterker nog: Alonso is de best presterende coureur van dit moment, buiten het team van Red Bull Racing om. Met 75 verzamelde punten staat hij comfortabel op de derde positie in het kampioenschap. Eind vorig jaar maakte Alonso bekend te zullen gaan rijden voor Aston Martin en dat bleek een goede zet. De Britse renstal heeft voor dit seizoen een uiterst competitieve auto weten te realiseren en daar plukt Alonso nu de vruchten van. Zijn kwaliteiten, gecombineerd met de nodige dosis ervaring en gedrevenheid, hebben er voor gezorgd dat hij zijn bolide al vier keer naar het podium wist te sturen. Fisichella denkt dat het plafond nog niet is bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Alonso kan nog een wereldtitel winnen

Fisichella reed samen met Alonso tussen 2005 en 2006 bij Renault en daar zag hij hoe Alonso zijn eerste twee wereldtitels wist te winnen. Sindsdien bleef de kampioenschapsteller van Alonso steken, maar daar kan binnenkort weer verandering in komen, denkt Fisichella. "Ik denk dat Fernando met een goede auto nog een wereldtitel kan winnen", aldus de Italiaan tegen Sky Sports. "Fernando wordt ouder maar tegelijkertijd sneller. Ik begrijp niet hoe hij dat voor elkaar krijgt! Hij was mijn teamgenoot bij Renault in 2005 en 2006. We wonnen toen het constructeurs- en rijderskampioenschap. Het was geweldig om met hem te werken."

Aston Martin "bizar sterk" volgens Fisichella

Volgens Fisichella heeft Alonso nu ook een fantastische auto om zijn droom mee te kunnen verwezenlijken. De Italiaanse oud-coureur kwam zelf tijdens zijn Formule 1-periode uit voor Jordan en Force India en ziet nu hoe zijn voormalig werkgever in een sprong zit. Ze zijn echt bizar sterk. De auto is zo goed. In de race lijkt het wel een van de auto's die het beste met de banden om kan gaan. Het is een geweldig team. Ze zijn zeer snel volwassen geworden", aldus de 50-jarige oud-coureur.