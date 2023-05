Remy Ramjiawan

Woensdag 24 mei 2023 15:46 - Laatste update: 15:46

Het duo van Red Bull Racing maakt zich klaar voor wellicht de bekendste race van het jaar: de Grand Prix van Monaco. Op het smalle baantje door de straten van Monte Carlo is er maar weinig plek voor een inhaalmanoeuvre en dus gaat Max Verstappen alles op de kwalificatie zetten.

De kwalificatie in Monaco is er vaak eentje om de vingers bij af te likken. De sessie is in het verleden weleens controversieel afgesloten. Zo had Michael Schumacher in 2006 de snelste tijd in handen en was Fernando Alonso ook bezig met een verbetering. De Duitser kwam bijna in de muur terecht en liet zijn auto afslaan en veroorzaakte een gele vlag-situatie, waardoor niemand zijn tijd meer kon verbeteren. Over de editie van 2022 wordt ook nog wel getwijfeld. Zo schoof Sergio Pérez in de eindfase van de kwalificatie van de baan en werd de sessie afgevlagd, terwijl er nog coureurs met een verbetering bezig waren.

Zo sterk mogelijk zijn

Verstappen heeft tot tweemaal toe een verbetering in het water zien vallen, want niet alleen vorig jaar werd zijn ronde afgebroken door een incident op de baan. In 2021 was het thuisheld Charles Leclerc die zijn bolide niet op het asfalt kon houden tijdens de kwalificatie en met de snelste tijd op zak, in de vangrail belandde. Voor Verstappen is het doel van het weekend daarom ook duidelijk: "Kwalificeren is hier enorm belangrijk. Dus we moeten er voor zorgen dat we zo sterk zijn als we kunnen, in die sessie."

It’s RACE WEEK, Checo & Max on the upcoming #MonacoGP pic.twitter.com/NjnUUIaJPg — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 24, 2023

Pérez gaat maximaliseren

Teamgenoot Pérez heeft nog warme herinneringen aan de editie van vorig seizoen, want de 33-jarige Mexicaan wist de race zelfs te winnen. Toch houdt hij wel rekening met het weer in Monaco, want enkele regendruppels zijn voorspeld. "Het weer kan wederom erg verraderlijk worden hier. Dat betekent dat we elk moment op de baan moeten maximaliseren, zodra we in de auto zitten", aldus Checo.