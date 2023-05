Honda ziet Tsunoda graag in Aston Martin-zitje: "Maar team beslist"

Jordy Stuivenberg

Honda hoopt dat Yuki Tsunoda in de toekomst voor Aston Martin kan rijden. De Japanner wordt al jaren ondersteund door de fabrikant, die ook deels zijn zitje bij AlphaTauri betaalt. Het is dan wel zaak dat hij de komende drie jaar blijft presteren zoals hij nu doet.

Honda Racing Corporation-topman Koji Watanabe stelde bij de persconferentie over de samenwerking met Aston Martin dat hij graag zou zien dat Japanse rijders aanspraak maken op een stoeltje. Tsunoda is er daar zeker één van, zo kunnen we opmaken uit de woorden van Watanabe. “Hij komt uit onze school en doet het erg goed in de Formule 1, dat vinden we geweldig om te zien. Maar we hebben nog drie jaar te gaan, dus het is nog te vroeg om het hierover te hebben. We hopen zeker dat hij een kandidaat is, maar het team beslist.”

Ook Aston Martin-topman Martin Whitmarsh is positief over Tsunoda en stelt dat hij eigenlijk vooral zo door moet gaan als hij op de radar wil blijven. “Hij maakt dit jaar een heel goede indruk. Hij is erg jong, maar heeft al relatief veel ervaring en boekt veel vooruitgang. Dat is altijd mooi om te zien. Ik weet zeker dat onze teamsamenstelling verandert voor 2026 en het draait erom dat we de best mogelijke coureurs in onze auto hebben. We willen winnen, net als Honda. Daarvoor moeten we in 2026 topcoureurs hebben.”

Dat is Tsunoda nog niet, zo kunnen we voorzichtig opmaken uit de woorden van Whitmarsh. Logisch ook, want qua prestaties is de AlphaTauri-coureur nog niet consistent genoeg. “We moeten hem zeker overwegen en ik weet zeker dat hij het geweldig zou vinden om een Honda-aangedreven auto te rijden. Laten we zien hoe hij zich de komende jaren ontwikkelt, dan kunnen we tegen die tijd hopelijk serieuze gesprekken voeren.”