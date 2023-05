McLaren onthult speciale 'Triple Crown' livery voor races in Monaco en Spanje

Lars Leeftink

Dinsdag 23 mei 2023 18:26 - Laatste update: 18:30

Het is niet de eerste en waarschijnlijk ook zeker niet de laatste keer: McLaren heeft een nieuwe speciale livery onthuld voor de Grand Prix van Monaco en Spanje. De twee races krijgen hiermee een speciaal tintje voor McLaren genaamd de 'Triple Crown' livery.

Het team kent nog geen geweldig seizoen in de Formule 1 met 14 punten in totaal en een vijfde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs, maar voor de fans zijn de speciale liveries altijd een hoogtepuntje. De 'Triple Crown' livery die in Monaco en Barcelona gebruikt gaat worden is onderdeel van het vieren van het 60-jarig bestaan van het historische en in het verleden vaak succesvolle team en merk McLaren. De livery heeft kleuren en contouren van de auto's waarmee het in 1974 de Indy 500, in 1984 de Grand Prix van Monaco en in 1995 de 24 uur van Le Mans won.

Norris blij met livery

In een persbericht van McLaren laat Lando Norris weten blij te zijn met de livery. "Het is een voorrecht om betrokken te zijn bij de viering van de 60e verjaardag van McLaren Racing en om drie iconische racewinnende McLaren-kleuren te combineren tot één voor de Grand Prix van Monaco in 2023 wordt een bijzonder moment voor het hele team. McLaren heeft een indrukwekkende staat van dienst in Monte Carlo en op persoonlijk vlak was het een enorme eer om tijdens de race van 2021 een podiumplaats mee te maken. We zullen hard racen in een geweldig mooie auto om Bruce McLaren en de geweldige nalatenschap van het team te vieren."

Kleurstelling

Het team kiest voor vooral veel wit en oranje, waarbij ook zwart nog een prominente plek op de livery heeft. De kleuren zijn dus een combinatie van de auto's waarmee de Indy 500, 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco werd gewonnen. De komende twee weekenden zullen we McLaren dus in deze livery zien rijden. Zie de onthulling hieronder!