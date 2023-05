Remy Ramjiawan

Dinsdag 23 mei 2023 15:07 - Laatste update: 17:00

Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat hij twee coureurs graag bij de start van het team in 2005 had gehad. Het gaat dan om Juan Pablo Montoya en 'Mr. Le Mans' Tom Kristensen. Uiteindelijk begon het team in het eerste jaar met David Coulthard en wisselden Christian Klien en Vitantonio Liuzzi elkaar af in het tweede zitje.

Bijna twee decennia na het overnemen van Jaguar Racing domineert Red Bull Racing weer de sport. De eerste periode werd door Sebastian Vettel ingeluid en liep van 2010 tot en met 2013, waarbij de Duitser viervoudig wereldkampioen wist te worden. De formatie uit Milton Keynes wordt geroemd, omdat het team al een aantal keren de beste talenten naar de sport wist te halen, met bijvoorbeeld Max Verstappen. Toch heeft Horner ook spijt van enkele beslissingen in het wervingsbeleid.

Artikel gaat verder onder video

Juan Pablo Montoya

"Er zijn er in de loop der jaren een paar (coureurs red.) geweest die ik graag voor Red Bull had zien rijden", verklaarde Horner in de podcast Extraordinary Tales With Seb Coe. Een daarvan is Montoya. De inmiddels 47-jarige Colombiaan begon zijn carrière in de Formule 1 in 2001 bij Williams en wist in vier jaar tijd vier overwinningen bij te schrijven. In 2005 maakte hij de overstap naar McLaren en daar wist hij in zijn eerste seizoen nog drie keer te winnen. Horner vindt dat te weinig: "Ik denk dat Montoya ondermaats presteerde in de Formule 1. Ik denk dat hij een wonderbaarlijk getalenteerde coureur was die meer had moeten bereiken."

Helmut Marko, Juan Pablo Montoya

Tom Kristensen

Maar niet alleen Montoya vindt hij een gemiste kans, ook negenvoudig Le Mans-winnaar Kristensen stond op het verlanglijstje. "Er was een coureur die ik testte in het Arden team, die ik een fenomenaal vond, maar ook de Formule 1 miste. Dat was een kerel die Tom Kristensen heette en hij heeft daarna enorm veel succes gehad in de sportwagens", aldus Horner.