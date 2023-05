Remy Ramjiawan

Het zou Formule 1-journalist en zakenman Mark Gallagher verbazen als AlphaTauri in 2026 nog steeds door het leven zou gaan als het zusterteam van Red Bull Racing. De Italiaanse formatie zorgde ervoor dat Red Bull in het tijdperk van Bernie Ecclestone een extra stoeltje aan de beslissingstafel had, maar onder de nieuwe eigenaren is de sport een andere kant op gegaan.

Met AlphaTauri heeft Red Bull sinds jaar en dag een opleidingsteam binnen de Formule 1. Dat heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een succesvolle overgang van bijvoorbeeld Max Verstappen, maar ook Sebastian Vettel. Toch lijkt het team in 2023 in de vrije val te zijn geraakt. Want daar waar de formatie uit Faenza in eerdere seizoenen nog in de top tien kon rondrijden, moet het vandaag de dag erg veel moeite doen om überhaupt in de punten te komen.

Formule 1 is veranderd

In de GP Racing Magazine-podcast wijst Gallagher naar het nut van het zusterteam, wat er in zijn ogen niet meer is. "De wereld is veranderd, de Formule 1 is veranderd onder de nieuwe eigenaren", zo opent de Brit. Niet alleen het inzetten van jong talent was één van de speerpunten van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, ook het extra stoeltje aan de vergadertafel was belangrijk. "Twee van de tien plaatsen aan tafel, 20 procent van de grid. Dat is niet langer relevant", stelt Gallagher.

Doelstellingen worden niet gehaald

Volgens hem heeft AlphaTauri haar plaats als opleidingsteam de afgelopen jaren ook niet meer waargemaakt. Zo is Pierre Gasly naar Alpine vertrokken, Alexander Albon rijdt zijn tweede jaar bij Williams en Sergio Pérez werd van buitenaf gehaald om Verstappen te vergezellen bij Red Bull Racing. "Het merk AlphaTauri lijkt zijn doelen niet te bereiken, lijkt geen relevantie te hebben als bedrijf. Het ontwikkelingsprogramma voor coureurs is onvoldoende gebleken", zo luidt volgens Gallagher de harde conclusie. "De laatste keer dat ik keek, en dat was nog voor de pandemie, stak Red Bull 83 miljoen dollar in het team. Dat is een groot bedrag om in een team te stoppen om coureurs te ontwikkelen die het nooit zullen halen."

Verkoop levert flink wat centen op

Toch is het volgens hem niet alleen maar kommer en kwel, want er zijn genoeg kopers die het team zouden willen overnemen. "Ze kunnen dat team voor veel geld verkopen. Laten we een getal bedenken. Een half miljard dollar of meer om een Formule 1 team te kopen. Één van de dingen die we weten is dat er een kleine groep mensen is die in de Formule 1 wil komen. Sommigen van hen zijn serieus en hebben het geld, anderen zijn absolute grappenmakers, maar dromen ervan", aldus Gallagher.