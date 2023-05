Remy Ramjiawan

Bandenleverancier Pirelli neemt de nieuw ontwikkelde regenband mee naar de Grand Prix van Monaco. Pirelli-chef Mario Isola is benieuwd naar hoe het rubber de coureurs zal bevallen, al zijn daar wel de juiste weersomstandigheden voor nodig, zo laat hij weten in het persbericht.

Afgelopen seizoen kwam er veel kritiek op de regenbanden van Pirelli. Dat had alles te maken met de ontwikkeling van 18 inch-banden voor de nieuwe generatie Formule 1-auto's. In 2021 werd er getest met de nieuwe banden, maar dit gebeurde allemaal met zogeheten 'mule cars'. Deze auto's waren niet de beste afspiegeling van het nieuwe reglement en Pirelli is voor het 2022-seizoen dan ook conservatief te werk gegaan. Dat is voor het 2023-seizoen anders gegaan en de Italiaanse bandenleverancier hoopt dan ook dat de nieuwe regenbanden wel in de smaak gaan vallen.

Uniek circuit

Isola kijkt uit naar de klassieker die dit weekend gaat plaatsvinden in Monte Carlo: "Monaco heeft zijn eigen hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van de Formule 1. De kenmerken van dit unieke circuit, dat al meer dan 60 jaar grotendeels ongewijzigd is gebleven, maken het tot een waar unicum dat vaak voor verrassingen heeft gezorgd." Toch is er vandaag de dag ook kritiek op de race in Monaco. Zo zou de meest interessante sessie al lang niet meer de hoofdrace zijn op zondag, maar is de kwalificatie veelal allesbepalend.

Nieuwe regenbanden

Pirelli heeft voor het weekend in Monaco gekozen voor de zachtste banden en legt uit: "Zoals vaak het geval is op stratencircuits, heeft Pirelli de zachtste banden uit het spectrum aangewezen. ƉƩn van de bijzonderheden van Monaco is dat het circuit elke avond wordt opengesteld voor normaal verkeer, waardoor het rubber zich moeilijk kan ophopen op de racelijn en de oppervlakte nog gladder wordt." Mocht er daarnaast een spatje regen vallen, dan kan het zomaar zo zijn dat de nieuwe regenband zijn debuut gaat maken. "Nu Imola geschrapt is, zou Monaco het debuut kunnen zijn voor de nieuwe blauwe full wets, zonder warmtedekens, maar we zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden", aldus Isola.