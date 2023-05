Vincent Bruins

Maandag 22 mei 2023

Er zijn plannen om de A1 Grand Prix nieuw leven in te blazen. Onder andere Marcin Budkowski, Mike Gascoyne en Sir Keith Mills zouden het project leiden. Een aantal investeerders hebben al interesse getoond om alles te financieren. Eind 2024 zou de World Cup of Motorsport van start moeten gaan. Dat weet Sky News te melden.

Budkowski werkte als hoofd van aerodynamica bij McLaren in de Formule 1, voordat hij coördinator op technisch en sportief vlak bij de FIA werd. In 2017 kreeg hij promotie als hoofd van de technische afdeling van de Formule 1. In 2021 was hij directeur van Alpine en tegenwoordig is hij bij de Poolse Viaplay te zien als analist. Gascoyne is ook een Formule 1-veteraan en was jaren actief als ontwerper en engineer. Sir Keith Wills is een ondernemer die de Olympische Spelen van 2012 in Londen overzag. Zijn sportinvesteringsmaatschappij Origin Sports Group werkt samen met het project voor de World Cup of Motorsport.

A1 Grand Prix

De A1 Grand Prix was een racecompetitie met landen als teams en werd tijdens de winters tussen Formule 1-seizoenen gehouden. Het eerste seizoen werd in 2005-06 verreden met spectaculaire Lola's met Zytek V8-motoren. Bekende namen zoals Jeroen Bleekemolen, Sébastien Buemi, Robert Doornbos, Sergio Pérez, Nelson Piquet Jr., Ho-Pin Tung, Jos Verstappen en Renger van der Zande hebben allemaal meegedaan, evenals Nico Hülkenberg die zelfs met Duitsland kampioen werd in 2006-07. Jan Lammers was de teambaas van A1 Team The Netherlands dat werd gerund door Racing for Holland. Het laatste seizoen werd in 2008-09 verreden met Ferrari's gebaseerd op de F2004-bolide uit de Formule 1. Financieel overleefde A1GP het niet, mede dankzij de bankencrisis, en voor 2010 was het alweer verdwenen.

December 2024

Sky News meldt dat als er genoeg investeringen zijn, dan zou het eerste seizoen van het nieuwe World Cup of Motorsport in december 2024 moeten beginnen. Ook de reïncarnatie van de A1GP zal naar verluidt dus verreden worden tijdens de winters tussen F1-seizoenen. Gesprekken met auto- en motorfabrikanten zijn volgens insiders al aan de gang en er zou zelfs al een werkend prototype zijn gebouwd. De World Cup of Motorsport wil niet direct concurreren met de Formule 1, maar "er is een sterke behoefte aan competitie tussen landen in de sport, en autosport is daarop geen uitzondering," wist een bron binnen de industrie te vertellen. De World Cup of Motorsport zal naar verluidt twaalf raceweekenden hebben in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Oceanië, het Midden-Oosten en ook in Afrika.