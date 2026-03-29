Bearman legt schuld van crash deels bij Colapinto: "Ik kreeg ook niet veel ruimte"
Bearman legt schuld van crash deels bij Colapinto: "Ik kreeg ook niet veel ruimte"
Volgens Oliver Bearman speelde Franco Colapinto toch wel een rol in de megaklapper van 50G die de Engelsman moest verwerken in Japan. De FIA onderzocht het moment nog tijdens de race, maar kwam met een 'no further action'.
Na afloop van de crash ging het vooral over het grote snelheidsverschil, dat met de huidige wagens steeds vaker een probleem vormt. Colapinto was op dat moment juist wat aan het sparen, terwijl Bearman nog wat energie in de batterij had zitten. Het verschil was bijna meer dan 50 kilometer per uur en Bearman ging voor zijn kans, maar kwam op het vuile gedeelte van de baan en verloor de controle over zijn wagen. Een ritje door de grindbak en een zijwaartse klapper in de bandenstapels was het gevolg.
Bearman wijst naar gebrek aan ruimte
Bearman legt tegenover F1TV de crash in zijn ogen uit: "Ik had een gigantische overspeed, ik geloof 50 kilometer per uur. Dat is nu eenmaal een onderdeel van dit reglement waar we aan moeten wennen." Toch wijst hij ook naar de rol van Colapinto: "Maar ik ben ook van mening dat ik niet zo heel veel ruimte kreeg, gezien de extra snelheid die ik had. Hier hebben we ook vrijdag over gesproken met de andere coureurs en de stewards."
Desondanks stelt de Engelsman dat de Formule 1-coureurs simpelweg ook moeten wennen aan deze nieuwe auto's. "We moeten iets meer voorbereid zijn op dit soort snelheidsverschillen. Dit komt door de grote snelheidsverschillen die we nog nooit hebben gezien in de Formule 1."
Bearman legt schuld van crash deels bij Colapinto: "Ik kreeg ook niet veel ruimte"
- 2 uur geleden
