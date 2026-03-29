Max Verstappen, Red Bull, China, 2026

Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven en is daarmee de jongste leider van het wereldkampioenschap Formule 1 ooit. Bekijk hier de volledige stand.

Kimi Antonelli ving de race op Suzuka aan vanaf pole position, maar verloor veel posities na een slechte start. Teammaat George Russell wist zich ondertussen een weg naar de leiding in de race te vechten, maar een safety car gooide roet in het eten voor de Brit. Waar Russell net naar binnen was geweest voor nieuwe sloffen, kon Antonelli hiervan profiteren doormiddel van een 'gratis' stop. Antonelli kwam vervolgens voor Oscar Piastri op de eerste positie te liggen, waarna hij bij de rest van het veld weg wist te rijden. Bekijk de volledige tussenstand hieronder.

Stand wereldkampioenschap Formule 1 na de Grand Prix van Japan

# Coureur Team Pnt
1Kimi AntonelliMercedes72
2George RussellMercedes63
3Charles LeclercFerrari49
4Lewis HamiltonFerrari41
5Lando NorrisMcLaren25
6Oscar PiastriMcLaren21
7Oliver BearmanHaas17
8Pierre GaslyAlpine15
9Max VerstappenRed Bull12
10Liam LawsonRacing Bulls10
11Arvid LindbladRacing Bulls4
12Isack HadjarRed Bull4
13Gabriel BortoletoAudi2
14Carlos SainzWilliams2
15Esteban OconHaas1
16Franco ColapintoAlpine1
17Nico HülkenbergAudi0
18Alexander AlbonWilliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PérezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0
Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie.
