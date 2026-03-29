Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug
Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Japan op zijn naam geschreven en is daarmee de jongste leider van het wereldkampioenschap Formule 1 ooit. Bekijk hier de volledige stand.
Kimi Antonelli ving de race op Suzuka aan vanaf pole position, maar verloor veel posities na een slechte start. Teammaat George Russell wist zich ondertussen een weg naar de leiding in de race te vechten, maar een safety car gooide roet in het eten voor de Brit. Waar Russell net naar binnen was geweest voor nieuwe sloffen, kon Antonelli hiervan profiteren doormiddel van een 'gratis' stop. Antonelli kwam vervolgens voor Oscar Piastri op de eerste positie te liggen, waarna hij bij de rest van het veld weg wist te rijden. Bekijk de volledige tussenstand hieronder.
Stand wereldkampioenschap Formule 1 na de Grand Prix van Japan
|#
|Coureur
|Team
|Pnt
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|72
|2
|George Russell
|Mercedes
|63
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|49
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|41
|5
|Lando Norris
|McLaren
|25
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|21
|7
|Oliver Bearman
|Haas
|17
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|9
|Max Verstappen
|Red Bull
|12
|10
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|10
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|4
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull
|4
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|2
|15
|Esteban Ocon
|Haas
|1
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|1
|17
|Nico Hülkenberg
|Audi
|0
|18
|Alexander Albon
|Williams
|0
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|20
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
|21
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
- 23 minuten geleden
- 15
'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'
- Gisteren 18:41
- 8
Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’
- Gisteren 15:03
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug
Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"
Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste
Net binnen
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
- 23 minuten geleden
- 15
Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste
- 1 uur geleden
- 14
LIVE | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman
- 3 uur geleden
- 10
Wolff grapt na zege en dramastart Antonelli: "Misschien moet hij terug naar zijn rijschool"
- 10 minuten geleden
Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug
- 33 minuten geleden
- 1
Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"
- 58 minuten geleden
- 9
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken vóór de Grand Prix van Japan
- 27 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart