Max Verstappen heeft de Grand Prix van Japan op de achtste plaats afgesloten. De Nederlander ving de race aan vanaf P11, maar een echte inhaalrace behoorde niet tot de mogelijkheden.

Verstappen won voor het eerst dit seizoen een positie bij de start, waardoor hij doorschoof naar de tiende plaats. Teammaat Isack Hadjar moest er vervolgens ook snel aan geloven. De Alpine van Pierre Gasly bleek echter een lastige opgave. De viervoudig wereldkampioen zat een groot deel van de race vast achter de Fransman, maar wist in de slotfase toch langszij te komen. Het duurde echter niet lang voordat Gasly - zoals we dat veel seizoen onder deze reglementen - weer langszij wist te komen. Uiteindelijk kwam Verstappen als achtste over de streep. En dat maakt de tongen los op social media.

An alpine faster than RB. pic.twitter.com/UVhURMuswy — Lucas ³³ (@LucasChasqui) March 29, 2026

WE GOT FUCKING DOGWALKED BY ALPINE GUYS CMONNNNN — Faraam (@framwyrmsbane) March 29, 2026

Never thought I’d see the day an RB struggled to overtake an Alpine. Changes are needed and hopefully during this break, some upgrades come our way. — Jahin (@jahin14) March 29, 2026

Pierre Waché. You should quit this job and go into the wheelbarrow business! — N. Türk (@naiilturk) March 29, 2026

Making competitor like Max to battle for 7th place — Edwin_ (@Edwin_Huncho) March 29, 2026

Get rid of Wache please and start your receruitment pic.twitter.com/WCbAQWvx0i — Loek Frederiks (@loekf) March 29, 2026

Wache still in a job btw — ey up (@congolesedoctor) March 29, 2026

