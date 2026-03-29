Oliver Bearman heeft een harde klapper gemaakt in de Grand Prix van Japan. De Haas-coureur moest op volle snelheid plotseling uitwijken voor Franco Colapinto. De Argentijn leek op zijn beurt niets verkeerd te doen, maar simpelweg een lege batterij te hebben waardoor er een groot snelheidsverschil was.

Bearman vloog op harde snelheid in de muur, en liep vervolgens hinkend richting de marshalls. Het team van Haas heeft inmiddels aan GPFans laten weten dat er een impact van 50G bij de crash kwam kijken. Bearman heeft een scan in het medical centre gehad, waar is gebleken dat er geen botbreuken zijn. Wel heeft hij zijn rechterknie geblesseerd, waar een flinke bult op zit.

Artikel gaat verder onder video

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

