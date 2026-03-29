UPDATE: Haas F1 geeft update over situatie Bearman na horrorcrash
Oliver Bearman heeft een harde klapper gemaakt in de Grand Prix van Japan. De Haas-coureur moest op volle snelheid plotseling uitwijken voor Franco Colapinto. De Argentijn leek op zijn beurt niets verkeerd te doen, maar simpelweg een lege batterij te hebben waardoor er een groot snelheidsverschil was.
Bearman vloog op harde snelheid in de muur, en liep vervolgens hinkend richting de marshalls. Het team van Haas heeft inmiddels aan GPFans laten weten dat er een impact van 50G bij de crash kwam kijken. Bearman heeft een scan in het medical centre gehad, waar is gebleken dat er geen botbreuken zijn. Wel heeft hij zijn rechterknie geblesseerd, waar een flinke bult op zit.
Wolff grapt na zege en dramastart Antonelli: "Misschien moet hij terug naar zijn rijschool"
- 11 minuten geleden
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
- 23 minuten geleden
- 15
Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"
- 58 minuten geleden
- 9
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug
Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"
Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
- 23 minuten geleden
- 15
Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste
- 1 uur geleden
- 14
LIVE | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman
- 3 uur geleden
- 10
Wolff grapt na zege en dramastart Antonelli: "Misschien moet hij terug naar zijn rijschool"
- 11 minuten geleden
Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug
- 33 minuten geleden
- 1
Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"
- 58 minuten geleden
- 9
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken vóór de Grand Prix van Japan
- 27 maart
Hamilton maakt zich niet druk over startprocedure na 'gevaarlijke' situatie Verstappen
- 14 maart
Dit Red Bull-probleem zat Verstappen dwars in China | GPFans Special
- 20 maart
Windsor: 'Verstappen in september zonder contract? Dan mogelijk naar Mercedes of Aston Martin'
- 12 maart
De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van China
- 14 maart
Column: Verstappen moet bij Red Bull blijven, zelfs nu Mercedes de Formule 1 domineert
- 18 maart