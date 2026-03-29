De Grand Prix van Japan werd op zondag met tien minuutjes uitgesteld omdat er herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienden te worden aan de barrières. Het had te maken met een crash in de Porsche Carrera Cup en inmiddels weten we dat dat een vrij hevige en bizarre klapper was.

De race op Suzuka in de Formule 1 zal om 07:10 uur Nederlandse tijd van start gaan en dat had te maken met de crash in de Porsche Carrera Cup. Op de beelden van de bizarre en hevige crash,



El piloto está perfectamente por suertepic.twitter.com/nmB38lF218 — Nachez (@Nachez98) March 29, 2026 " target="_blank">die hier te zien zijn, valt te zien hoe twee wagens elkaar raken en één van de bolides de lucht in wordt gelanceerd en de hekken in vliegt. Een bizarre klapper, waarbij het eigenlijk nog het opmerkelijkste is dat de coureur in kwestie volledig ongeschonden uit de ravage weet te komen.

Artikel gaat verder onder video

jesus christ that porsche race crash — ceejei ✨ (@landspitlane) March 29, 2026

Me going on X, because Sky Sport Germany said that there'll be a start delay for the F1 GP, because there was a supposed crash at the porsche cup, and now understanding why they didn't show a replay. I pray the driver is alright, as well as the spectators? — Julius_Leh (@Julius_Leh99) March 29, 2026

Gerelateerd