LIVE | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman
LIVE | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman
De Grand Prix van Japan is de derde ronde van dit wereldkampioenschap Formule 1, waarbij beide Mercedessen met Kimi Antonelli voorop gaan beginnen aan de Grand Prix. Max Verstappen moet het doen met slechts een elfde startplek op zijn geliefde Suzuka. De start die om 07:00 uur Nederlandse tijd zou plaatsvinden, die is uitgesteld.
LIVE | Grand Prix van Japan
Antonelli wint Grand Prix van Japan!
De Italiaan weet zijn tweede race op zijn rij te winnen en gaat als leider in het wereldkampioenschap de lentestop van april in. Met het nodige geluk, maar uitstekend gedaan door Antonelli! Piastri weet ook een race uit te rijden en komt knap als tweede over de streep na een belabberd begin van dit jaar. Leclerc houdt stand na de immense druk van Russell: ook hij gaat mee naar het podium. Russell wordt vierde. Verstappen wordt achtste.
Norris nu wel voorbij aan Hamilton
Terwijl Russell ook nog probeert om Leclerc te pakken voor de laatste podiumplek. Ook Verstappen blijft kijken bij Gasly.
Heerlijke gevechten op de baan!
Russell en Norris wagen pogingen bij respectievelijk Leclerc en Hamilton, maar beide Ferrari's houden wonder boven wonder stand. Nog twee rondjes te gaan.
Verstappen lijkt eindelijk P7 te pakken
Of toch niet...? Na zijn actie wordt de Nederlander - die al heel de race vastzit achter de Alpine - meteen weer terugverwezen naar P8.
Lekker gevecht Norris en Hamilton
De twee coureurs wisselen van positie na een inhaalactie van Norris, maar de oudste van het tweetal pakt meteen zijn jongere landgenoot terug.
Hamilton verliest nog een plek
Ook Russell neemt zijn oude teamgenoot te grazen en dus gaat hij door naar P4. Weet hij toch nog een podium te pakken of is Leclerc te snel voor hem?
Leclerc naar P3!
De Monegask maakt een prachtige inhaalactie en neemt zijn teamgenoot te grazen. P3 voor Leclerc!
Ferrari weer in gevecht
Hamilton en Leclerc gaan vechten voor de laatste plek op het podium. Leclerc laat weten dat hij sneller is dan zijn Britse teamgenoot.
Russell valt verder terug!
Leclerc is inmiddels voorbij aan de Brit, die ineens zijn snelheid verliest. Het wordt een steeds belabberdere middag voor de Brit.
Nog zeventien ronden te gaan
Antonelli lijkt voorlopig af te stevenen op zijn tweede zege van het seizoen, terwijl Russell aan het kijken is bij Hamilton om naar het podium te mogen.
Het gaat relatief goed met Bearman
Haas laat weten dat de jonge coureur een impact van maar liefst 50G (!) meemaakte bij die flinke klapper in de muur. Inmiddels is hij gecheckt in het medisch centrum en weten we dat hij verder geen breuken heeft opgelopen bij dat moment.
Stroll ligt uit de race
Het is weer eens zover en de Aston Martin houdt er weer mee op. Stroll parkeert zijn auto in de garage.
Hamilton is het meest wakker!
De herstart is los en het is Hamilton die wakker is en meteen Russell te grazen neemt voor P3. Antonelli was ook wakker en laat Piastri zijn hielen zien.
Safety car in this lap
We gaan zo weer van start: safety car in this lap. De troep van de crash van Bearman is opgeruimd en dus gaan we zo met nog 26 rondjes op de klok beginnen aan het tweede deel van deze race.
Bijna op de helft van deze race
We gaan zodirect herstarten met Antonelli, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly en Verstappen in de top acht.
