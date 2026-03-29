Max Verstappen's Red Bull followed by Lewis Hamilton's Ferrari on track at Suzuka framed by cherry blossom

LIVE | Grand Prix van Japan: Antonelli grijpt leiding in de race na gigaklapper Bearman

Max Verstappen's Red Bull followed by Lewis Hamilton's Ferrari on track at Suzuka framed by cherry blossom — Foto: © IMAGO
Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Japan is de derde ronde van dit wereldkampioenschap Formule 1, waarbij beide Mercedessen met Kimi Antonelli voorop gaan beginnen aan de Grand Prix. Max Verstappen moet het doen met slechts een elfde startplek op zijn geliefde Suzuka. De start die om 07:00 uur Nederlandse tijd zou plaatsvinden, die is uitgesteld.

LIVE | Grand Prix van Japan

1u geleden

08:43

Antonelli wint Grand Prix van Japan!

De Italiaan weet zijn tweede race op zijn rij te winnen en gaat als leider in het wereldkampioenschap de lentestop van april in. Met het nodige geluk, maar uitstekend gedaan door Antonelli! Piastri weet ook een race uit te rijden en komt knap als tweede over de streep na een belabberd begin van dit jaar. Leclerc houdt stand na de immense druk van Russell: ook hij gaat mee naar het podium. Russell wordt vierde. Verstappen wordt achtste.

1u geleden

08:40

Norris nu wel voorbij aan Hamilton

Terwijl Russell ook nog probeert om Leclerc te pakken voor de laatste podiumplek. Ook Verstappen blijft kijken bij Gasly.

1u geleden

08:39

Heerlijke gevechten op de baan!

Russell en Norris wagen pogingen bij respectievelijk Leclerc en Hamilton, maar beide Ferrari's houden wonder boven wonder stand. Nog twee rondjes te gaan.

2u geleden

08:36

Verstappen lijkt eindelijk P7 te pakken

Of toch niet...? Na zijn actie wordt de Nederlander - die al heel de race vastzit achter de Alpine - meteen weer terugverwezen naar P8.

2u geleden

08:35

Lekker gevecht Norris en Hamilton

De twee coureurs wisselen van positie na een inhaalactie van Norris, maar de oudste van het tweetal pakt meteen zijn jongere landgenoot terug.

2u geleden

08:26

Hamilton verliest nog een plek

Ook Russell neemt zijn oude teamgenoot te grazen en dus gaat hij door naar P4. Weet hij toch nog een podium te pakken of is Leclerc te snel voor hem?

2u geleden

08:25

Leclerc naar P3!

De Monegask maakt een prachtige inhaalactie en neemt zijn teamgenoot te grazen. P3 voor Leclerc!

2u geleden

08:23

Ferrari weer in gevecht

Hamilton en Leclerc gaan vechten voor de laatste plek op het podium. Leclerc laat weten dat hij sneller is dan zijn Britse teamgenoot. 

2u geleden

08:19

Russell valt verder terug!

Leclerc is inmiddels voorbij aan de Brit, die ineens zijn snelheid verliest. Het wordt een steeds belabberdere middag voor de Brit.

2u geleden

08:16

Nog zeventien ronden te gaan

Antonelli lijkt voorlopig af te stevenen op zijn tweede zege van het seizoen, terwijl Russell aan het kijken is bij Hamilton om naar het podium te mogen.

2u geleden

08:09

Het gaat relatief goed met Bearman

Haas laat weten dat de jonge coureur een impact van maar liefst 50G (!) meemaakte bij die flinke klapper in de muur. Inmiddels is hij gecheckt in het medisch centrum en weten we dat hij verder geen breuken heeft opgelopen bij dat moment. 

2u geleden

08:08

Stroll ligt uit de race

Het is weer eens zover en de Aston Martin houdt er weer mee op. Stroll parkeert zijn auto in de garage.

2u geleden

08:03

Hamilton is het meest wakker!

De herstart is los en het is Hamilton die wakker is en meteen Russell te grazen neemt voor P3. Antonelli was ook wakker en laat Piastri zijn hielen zien.

2u geleden

08:01

Safety car in this lap

We gaan zo weer van start: safety car in this lap. De troep van de crash van Bearman is opgeruimd en dus gaan we zo met nog 26 rondjes op de klok beginnen aan het tweede deel van deze race.

2u geleden

07:56

Bijna op de helft van deze race

We gaan zodirect herstarten met Antonelli, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly en Verstappen in de top acht.

Gerelateerd

Japan

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"

'Red Bull niet blij met actie Verstappen: oplossing met weggestuurde journalist in de maak'

Tirade Leclerc op boordradio tijdens kwalificatie: "Dit is echt een f*cking grap"

Alonso wijst op situatie Verstappen: ‘Ik rijd al 23 jaar met auto’s die niet in de top vier zitten’

Hamilton schrikt van achterstand op Mercedes-krachtbron

Wolff grapt na zege en dramastart Antonelli: "Misschien moet hij terug naar zijn rijschool"

Net binnen

09:57
Wolff grapt na zege en dramastart Antonelli: "Misschien moet hij terug naar zijn rijschool"
09:45
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1
09:35
Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug
09:10
Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"
08:59
Leclerc tevreden na podiumplek op Suzuka: "Heb wel wat gezweet, maar het was leuk"
Verstappen gaat komende weken gebruiken om te beslissen of hij stopt met de Formule 1

Stand kampioenschap Formule 1 na Japan: Verstappen valt verder terug

Red Bull-fans willen kopstuk zien vertrekken na volgende Verstappen-drama: "Ontsla hem"

Antonelli zet pole om in zege tijdens Grand Prix van Japan, Verstappen achtste

