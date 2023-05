Lars Leeftink

Dat Red Bull Racing de laatste tijd zoveel succes kent, heeft voor een groot deel ook te maken met de kwaliteiten van hoofdstrateeg Hannah Schmitz. Volgens de Britse zijn er een paar kwaliteiten die een strateeg nodig heeft om succesvol te zijn.

In gesprek met The Race zegt Schmitz dat ze tijdens een raceweekend vooral goed in de gaten blijft houden wat de beste en niet de snelste optie is richting een overwinning. De snelste optie is namelijk niet altijd de meest succesvolle optie. "Het gaat er niet om de race altijd op de snelst mogelijke manier te rijden. Het gaat erom je concurrenten te verslaan en ze voor te zijn op de baan. En dat is niet altijd doen wat het snelst is."

Belangrijkste kwaliteit als strategist

Volgens Schmitz is de auto en de coureur zeker een belangrijk onderdeel van het succes van een strateeg, maar er zijn een paar kwaliteiten die een strategist wel moet hebben om succesvol te zijn. Zeker in de Formule 1. "Het gaat natuurlijk om het hebben van een geweldige coureur en een snelle auto. Er zijn echter ook nogal wat strategische beslissingen die worden genomen die hebben geholpen. Het belangrijkste van het werk is echter kalm blijven onder druk. Als je al die stemmen hebt, zijn er altijd meningen en gegevens. Je moet rekening houden met de mening van anderen, maar dat betekent niet dat ze je gelijk geven. Dus ik denk dat je ook kracht en je eigen overtuiging moet hebben."

Boodschap aan vrouwen in auto en motorsport

Schmitz sluit het interview af met een boodschap richting de vrouwen die momenteel in de auto- of motorsport werken of dat willen gaan doen. "Laat je niet afschrikken, alleen omdat er niet veel vrouwen zijn. Dat verandert voortdurend, en om eerlijk te zijn, het maakt niet echt uit. Het is niet alsof mijn baan anders is dan die van iemand anders."