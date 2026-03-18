De Formule 1-paddock strijkt volgende week neer op het legendarische circuit van Suzuka voor de Grand Prix van Japan. Waar de race in het verleden traditiegetrouw in de herfst werd verreden, zorgt de verplaatsing naar maart voor een geheel andere dynamiek. Met George Russell als leider in het wereldkampioenschap en Andrea Kimi Antonelli die na zijn overwinning in China in topvorm naar Japan afreist, zijn de ogen gericht op de sportieve strijd, maar de weersverwachting suggereert dat de teams rekening moeten houden met zeer wisselvallige omstandigheden.

De lagere temperaturen in maart hebben, ten opzichte van de oude data in het najaar, een grote impact op de bandenstrategie. Pirelli heeft voor dit weekend de drie hardste compounds geselecteerd: de C1, de C2 en de C3. Vanwege de koelere omstandigheden kan het opwarmen van vooral de harde C1-band een grote uitdaging vormen, wat essentieel is tijdens de start en direct na de pitstops. Bovendien bestaat het risico op een "green track"; door de verwachte regen kan het neergelegde rubber wegspoelen, waardoor de coureurs te maken krijgen met minder grip en een verhoogde kans op "graining".

Kletsnatte start van het raceweekend op vrijdag

Op vrijdag 27 maart, wanneer de eerste twee vrije trainingen op het programma staan, lijkt de paraplu geen overbodige luxe in Suzuka. De weersverwachting voorspelt een neerslagkans van maar liefst 95 procent, waarbij er in totaal zo'n 9 mm regen kan vallen. De temperatuur schommelt tussen de 11 en 17 graden Celsius. Hoewel er gedurende de dag ongeveer vier uur zon wordt verwacht, is de kans groot dat de coureurs veelvuldig gebruik moeten maken van de regenbanden om de baan te verkennen. De luchtvochtigheid is met 78 procent hoog, wat de uitdaging op het asfalt alleen maar groter maakt.

Wisselvalligheid troef tijdens de kwalificatie op zaterdag

Voor de zaterdag, de dag waarop de startopstelling wordt bepaald, blijft de dreiging van neerslag onverminderd aanwezig. Hoewel het aantal zonuren stijgt naar acht, bedraagt de kans op regen nog altijd 80 procent. Er wordt ongeveer 4 mm neerslag verwacht, wat voor verrassingen kan zorgen tijdens de kwalificatiesessies. De temperatuur bereikt een maximum van 18 graden Celsius, terwijl het kwik in de nacht kan dalen tot 11 graden. Voor de fans op de tribunes is het ondanks de bewolking oppassen geblazen; in de volle zon kan de huid namelijk binnen 15 tot 25 minuten verbranden.

Onvoorspelbare omstandigheden tijdens de Grand Prix

Op zondag 29 maart, wanneer de lichten uitgaan voor de race, blijft het weerbeeld onzeker. De kans op neerslag wordt geschat op 75 procent, met een verwachte hoeveelheid van 3 mm regen. De temperatuur ligt overdag rond de 18 graden Celsius, maar de gevoelstemperatuur kan door de wind uit het zuidwesten iets lager uitvallen. Met zeven uur zon op de planning is de kans aanwezig dat de wedstrijd onder wisselende omstandigheden wordt verreden, wat de strategische keuzes aan de pitmuur van cruciaal belang zal maken voor het eindresultaat.

Geen dreiging van tyfoons in het voorjaar

Hoewel zware regenval in deze periode van het jaar zeker mogelijk is door de overgang van de seizoenen, hoeven de teams en fans niet te vrezen voor extreme weersomstandigheden zoals tyfoons. Het tyfoonseizoen in Japan loopt traditioneel van mei tot oktober, met een piek in de maanden augustus en september. Het risico op tropische cyclonen is in deze periode van maart historisch gezien verwaarloosbaar, waardoor de focus dit weekend volledig kan liggen op de omgang met de typische Japanse voorjaarsbuien.

Gerelateerd