Lewis Hamilton lijkt in China wat van zijn oude vuur teruggevonden te hebben. De zevenvoudig wereldkampioen kwam na een intens duel met teammaat Charles Leclerc als derde over de streep. Na afloop spreekt de Ferrari-coureur vol lof over de nieuwe auto's, in tegenstelling tot Max Verstappen.

Waar Mercedes momenteel duidelijk het te kloppen team is in de Formule 1, weet vooralsnog alleen Ferrari regelmatig een vuist te maken. De Italiaanse grootmacht legt het af qua topsnelheid op het rechte stuk tegen de Zilverpijlen, maar weet met name in de openingsfase van de race regelmatig een bedreiging te vormen. Door een opvallend kleine turbo te ontwikkelen heeft hebben Lewis Hamilton en Charles Leclerc tot nu toe constant een bijzonder goede start, waardoor ze als een raket naar de auto's van Mercedes toe worden geslingerd. In China bleek Mercedes echter opnieuw een maat te groot. Kimi Antonelli won de race, met teammaat George Russell daarachter.

Hamilton tevreden over sterk pakket Ferrari

Hamilton werd derde, en daarmee sleepte hij zijn eerste podium in dienst van Ferrari uit het vuur. De Brit was lange tijd in gevecht met zijn teammaat, waarbij de twee constant aan elkaar voorbij gingen: "Ik begon aan deze droom bij Ferrari om met hen op de hoogste trede van het podium te staan", vertelt Hamilton na afloop op de persconferentei. "Dit podium heeft langer op zich laten wachten dan ik had gehoopt. Na een moeilijk seizoen vorig jaar, ben ik enorm trots dat ik met het team heb kunnen samenwerken en mezelf heb kunnen ontwikkelen. Het is een groot voorrecht om onderdeel te zijn van dit team. Ze hebben ons een goede auto gegegeven. We hebben een sterk pakket, vooral in de bochten. Op het rechte stuk moeten we nog een stap zetten."

'Beste racen ooit in de Formule 1'

Waar bijvoorbeeld Max Verstappen zeer uitgesproken geen liefhebber van deze nieuwe reglementen is, lijkt het beeld van Hamilton inmiddels te zijn gedraaid: "Het is dit jaar veel makkelijker om auto's te volgen dan in het verleden", vervolgt hij. "Je kunt vlak achter iemand rijden, zonder dat je veel downforce verliest. Ik denk dat dit het beste racen is dat ik ooit in de Formule 1 heb meegemaakt. Het voelde als karten, heen en weer. Je kon de auto goed posititoneren, soms zat er maar een velletje papier tussen ons, maar we hebben geen verf geruild. Dat komt door het respect tussen ons als coureurs."

