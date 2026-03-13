Antonelli, Mercedes, China

Hoe laat beginnen de sprintrace en kwalificatie voor de Grand Prix van China?

Antonelli, Mercedes, China — Foto: © IMAGO
Hoe laat beginnen de sprintrace en kwalificatie voor de Grand Prix van China?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het Grand Prix-weekend in China is inmiddels in volle gang en op de vrijdag waren er natuurlijk de eerste vrije training én de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Net als op vrijdag wordt het weer vroeg dag als je de sessies graag wil bekijken. Hoe laat moet je precies paraat zitten?

Op vrijdag is het zeker nog niet de gewenste dag geworden voor Max Verstappen en de Nederlandse fans. Het verschil in China was aanzienlijk en uiteindelijk weet de viervoudig wereldkampioen dat hij op zaterdag flink aan de bak moet vanaf P8 in de sprintrace en om later in de kwalificatie ook een betere startpositie te kunnen verschaffen. Voor Mercedes zit de vork toch wat anders in de steel: zij mogen - net als in Melbourne - weer vanaf de voorste startrij beginnen. George Russell staat daarbij voorop. Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly zitten er vervolgens nog allemaal tussen, voordat we dus Verstappen tegenkomen.

Tijdschema Grand Prix van China

Vanwege het tijdsverschil met China moeten de Nederlandse fans de wekker vroeg zetten. Op zaterdag 14 maart wordt om 04:00 uur de sprintrace verreden, waarna om 08:00 uur de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staat. De Grand Prix van China, het hoofdgerecht van het weekend, begint op zondag 15 maart om 08:00 uur.

Overzicht tijdschema

Zaterdag 14 maart
04:00 uur: sprintrace
08:00 uur: Kwalificatie

Zondag 15 maart
08:00 uur: Grand Prix van China

Gerelateerd

China

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

Russell blij met McLaren: "Hopelijk komt er geen Ferrari voorbij gezoefd"

  • Vandaag 16:51
  • 7
Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

Russell zet concurrentie op ongekende achterstand in sprintkwalificatie China: "Fantastisch"

  • Vandaag 09:23
  • 23
Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in China

Dit is de voorlopige startopstelling voor de sprintrace in China

  • Vandaag 17:25
Mercedes haakt hilarisch in op botsende Wolff en voorziet hem van een helm

Mercedes haakt hilarisch in op botsende Wolff en voorziet hem van een helm

  • Vandaag 15:41
Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

Russell wijst naar 'droomteamgenoot': "Altijd gezegd dat ik teamgenoot van Max zou willen zijn'

  • Gisteren 20:27
  • 8
Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China

Goed nieuws voor coureurs: limiet voor opladen batterij verhoogd voor GP van China

  • Gisteren 14:18
  • 9

Net binnen

21:45
Recap
Russell pakt sprintpole op dramadag Verstappen, 'FIA haalt streep door Bahrein en Djedda' | GPFans Recap
20:24
Hornung prijst Verstappen: "Hij wilde geen privileges om deel te kunnen nemen"
19:50
Herbert: 'Russell moet egoïstisch en geen vrienden met Antonelli zijn'
19:14
Schumacher: 'Red Bull betaalt nu de prijs, Racing Bulls heeft het beter voor elkaar'
18:35
Antonelli hoeft niet op titel te rekenen: Wolff trapt in China al op de rem
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd' Oorlog Midden-Oosten

'F1 hakt knoop door: Grands Prix Bahrein en Saoedi-Arabië geannuleerd'

Vandaag 12:45 11
Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen' Social media

Fans walgen na zien kwalificatie in China: 'Annuleer het maar, Verstappen stopt na dit seizoen'

Vandaag 10:20 34
Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter Sprintkwalificatie China

Russell domineert kwalificatie en pakt pole voor Sprint, Verstappen mijlenver achter

Vandaag 09:16 6
Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China Samenvatting VT1

Verstappen komt bijna twee seconden tekort tijdens enige vrije training voor GP China

Vandaag 05:32
Ontdek het op Google Play
x