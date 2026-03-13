Het Grand Prix-weekend in China is inmiddels in volle gang en op de vrijdag waren er natuurlijk de eerste vrije training én de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Net als op vrijdag wordt het weer vroeg dag als je de sessies graag wil bekijken. Hoe laat moet je precies paraat zitten?

Op vrijdag is het zeker nog niet de gewenste dag geworden voor Max Verstappen en de Nederlandse fans. Het verschil in China was aanzienlijk en uiteindelijk weet de viervoudig wereldkampioen dat hij op zaterdag flink aan de bak moet vanaf P8 in de sprintrace en om later in de kwalificatie ook een betere startpositie te kunnen verschaffen. Voor Mercedes zit de vork toch wat anders in de steel: zij mogen - net als in Melbourne - weer vanaf de voorste startrij beginnen. George Russell staat daarbij voorop. Lando Norris, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly zitten er vervolgens nog allemaal tussen, voordat we dus Verstappen tegenkomen.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema Grand Prix van China

Vanwege het tijdsverschil met China moeten de Nederlandse fans de wekker vroeg zetten. Op zaterdag 14 maart wordt om 04:00 uur de sprintrace verreden, waarna om 08:00 uur de kwalificatie voor de hoofdrace op het programma staat. De Grand Prix van China, het hoofdgerecht van het weekend, begint op zondag 15 maart om 08:00 uur.

Overzicht tijdschema

Zaterdag 14 maart

04:00 uur: sprintrace

08:00 uur: Kwalificatie

Zondag 15 maart

08:00 uur: Grand Prix van China

