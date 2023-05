Brian Van Hinthum

Donderdag 18 mei 2023 06:59

Zowel de Formule 1 als de FIA hebben er over het algmeeen een handje van om lang te duren wanneer er juist een snelle beslissing vereist is om een probleem op te lossen. In Imola werd er echter wél snel gehandeld en werd de race na de vele vervelende berichten van eerder afgelast. Journalist Scott Mitchell-Malm roemt de beleidsbepalers.

Eerder deze maand viel er binnen een korte periode een hoeveelheid regen die normaliter per maand valt. De wateroverlast heeft voor een hoop problemen gezorgd waarbij helaas twee mensen zijn omgekomen. Met name het gebied tussen Bologna en Ravenna werd zwaar getroffen. Volgens lokale media moesten ruim 5000 inwoners geëvacueerd worden. Daarnaast zaten veel inwoners zonder elektriciteit, gas en water en zijn ook een aantal spoorwegverbindingen en wegen afgesloten. Vanaf dinsdag was er code rood in het bied en stapelde de ellende zich op.

Artikel gaat verder onder video

Afgeblazen

Woensdag hakte de Formule 1 na alle nare berichten rondom de omstandigheden in het gebied nét voor het weekend in Imola een knoop door en werd er besloten dat het niet veilig zou zijn om het hele circus te laten neerstrijken in het getroffen gebied. Emilia-Romagna, de bewuste plek in Noord-Italië, wordt al enkele dagen geteisterd door bizar noodweer, waardoor veel plekken overstroomd zijn en er in verschillende gebieden evacuaties gedaan zijn. Om die redenen besloot men de hele boel af te blazen en het Formule 1-circus niet neer te laten strijken in het noodgebied.

Roem voor de Formule 1

Het werd volgens velen 'de enige juiste oplossing' genoemd en ook TheRace-journalist Mitchell-Malm is lovend. Hij is vooral blij dat de beleidsbepalers voor één keer wél snel een knoop doorhakten over een vraagstuk waar snel over gehandeld moest worden. "De snelheid waarop dingen omdraaiden van 'laten we wachten en het aankijken, misschien komt het goed' tot aan het ondernemen van actie was veel sneller dan normaal. Al is het misschien niet verrassend omdat dingen in 24 uur zo snel kunnen veranderen en de belanghebbenden het maar zo lang uit konden houden. Er zal vast weer iemand zijn die denkt dat er sneller beslist kon worden, maar uiteindelijk kon de F1 niks anders dan hopen op het beste, terwijl er geanticipeerd werd op het slechtste. Het was de enige verstandige keuze", besluit hij.