Remy Ramjiawan

Woensdag 17 mei 2023 15:22 - Laatste update: 15:24

Het raceweekend in Imola gaat niet door en dus rijst de vraag op wanneer het evenement zal worden ingehaald, als dit überhaupt al gebeurt. Er circuleren berichten dat er in augustus plek zou zijn om de race in te halen, maar Angelo Sticchi Damiani, voorzitter Automobile Club d'Italia, verwacht dat de Grand Prix in 2026 alsnog zal worden verreden.

Het afblazen van de Grand Prix van Emilia-Romagna hing al eventjes in de lucht. De afgelopen weken heeft noodweer ervoor gezorgd dat er diverse overstromingen in het gebied zijn en personeel van raceteams is al verzocht om niet meer naar de baan te komen. Op woensdag werd de knoop dan definitief doorgehakt en dit jaar zal de race in Imola niet plaatsvinden. Er werd even gehint op een vervangende datum, maar dat lijkt er niet te komen en dus zal het Formule 1-seizoen in 2023 hoogstwaarschijnlijk niet 23, maar 22 races kennen.

'Race inhalen in 2026'

Het huidige contract met het circuit loopt tot en met 2025 en volgens de Italiaan, die tevens ook de vice-voorzitter van de FIA is, is er een kans van 99 procent dat de race pas in 2026 wordt ingehaald, zo meldt hij bij Tuttosport. Damiani gaat er daarnaast ook vanuit dat het contract met het circuit na 2025 wordt verlengd en wijst daardoor naar een inhaalrace in 2026. De sport, maar ook de FIA heeft zelf nog niet een inhaaldatum aangewezen, als deze er al komt.

Voorlopig zijn de hulpdiensten in het gebied bezig om de slachtoffers de helpende hand te bieden. Dat is dan ook de voornaamste reden dat de Formule 1 dit weekend niet in actie zal komen. De sport vindt dat de hulpdiensten vooral ingezet moeten worden voor de mensen die de hulp kunnen gebruiken en wil het systeem niet verder belasten door de Grand Prix.