Sergio Pérez en Max Verstappen laten wederom zien dat ze als teamgenoten bij Red Bull Racing een goede relatie hebben. De eerstgenoemde is dan ook opgekomen voor Verstappen en legt uit waarom de Nederlander niet gezien moet worden als een slechte verliezer. Dat vertelde Pérez bij Pardon My Take.

Daarnaast vertelt Verstappen weer wat hij nou juist goed vindt aan Pérez. De Mexicaan zou als geen ander weten hoe je een leven in de Formule 1 moet combineren met het hebben van een familie.

Bekend als slechte verliezer

"Hij is een goede verliezer," antwoordde Pérez op de vraag wat zijn favoriete ding aan Verstappen als persoon is. "Hij staat bekend als een slechte verliezer, maar wanneer ik hem dan ook versla, dan laat hij me weten dat ik het goed gedaan heb. En het is niet normaal in de Formule 1 om zo'n teamgenoot te hebben. Hij komt echt naar me toe en vertelt me: 'Goed gedaan, maat'. Je kan zien dat hij het meent. Dat waardeer ik heel erg."

Familie belangrijker dan Formule 1

"Hij is de familieman," antwoordde Verstappen op dezelfde vraag over Pérez. "Mensen zijn normaal gesproken altijd zo geconcentreerd bezig met hun Formule 1-carrière dat het hun enige doel wordt om ooit te bereiken. [De meeste coureurs] hebben het gevoel dat als ze niet winnen in de Formule 1, dat het dan het einde van de wereld is. Dat soort indrukken krijg je. Ik vind het leuk hoe Checo ermee omgaat en hoe hij de wereld van de Formule 1 ziet en goed balanceert met zijn familie, en dat is toch veel belangrijker dan wat je doet in de Formule 1."