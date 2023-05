Red Bull neemt beslissing over verkoop AlphaTauri

Jordy Stuivenberg

Woensdag 17 mei 2023 07:48

Red Bull heeft besloten om AlphaTauri niet in de verkoop te doen, maar volgens Dr. Helmut Marko had het niet veel gescheeld of het team uit Faenza was van eigenaar gewisseld. Dat heeft alles te maken met het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz.

De 80-jarige Marko geeft bij het Duitse RTL dat de geruchten over de mogelijke verkoop van AlphaTauri niet helemaal uit de lucht gegrepen zijn. Er werd daadwerkelijk over gesproken om het opleidingsteam van de hand te doen, omdat het simpelweg te veel geld zou kosten. Toch blijft niet alles bij het oude. “We hebben intern gesprekken gevoerd over hoe we verder wilden gaan, maar de uitkomst was dat AlphaTauri eigendom van Red Bull blijft. We zullen de banden met Red Bull Racing wel verder aanhalen.”

Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat AlphaTauri meer onderdelen uit de fabriek in Milton Keynes zal gaan gebruiken. Teams mogen immers een beperkt aantal onderdelen uitwisselen om zo de kosten enigszins te drukken. Ook qua management verandert er het nodige met de intrede van Peter Bayer en Laurent Mekies, waarbij de laatste teambaas Franz Tost op zal volgen.

“We zien AlphaTauri als een team dat vooraan het middenveld mee moet kunnen doen”, zei hij daarover tegen het eveneens Duitse ntv. “Voor Dietrich Mateschitz was AlphaTauri altijd een ontzettend belangrijk onderdeel van onze racefilosofie: heel veel jonge mensen zijn via dit team bij ons begonnen.”