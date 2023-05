Alpine wil miljoenen uitgeven buiten budgetplafond: "Uitzonderingen noodzakelijk"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 16 mei 2023 18:35 - Laatste update: 19:01

Otmar Szafnauer stelt dat Alpine het liefst wat extra euro’s uit zou willen geven om het gat met de topteams te kunnen dichten. Door het budgetplafond duurt dat echter langer dan de teambaas zou willen.

Szafnauer kwam vorig jaar over van Aston Martin, een team dat buiten het jaarbudget om een volledig nieuwe windtunnel heeft laten bouwen. Het liefst zou hij een soortgelijke uitgave doen om de fabriek in Enstone te moderniseren, maar dat gaat niet, zo vertelt hij aan Auto Motor und Sport. “Andere teams hebben betere simulatietools dan wij. Daarom hebben we op het circuit meer tijd nodig om de perfecte afstelling te vinden. De simulator voor de coureurs is bijvoorbeeld 15, 20 jaar oud en hebben we overgenomen van McLaren.”

Je hoeft alleen de CD-Rom van F1 2003 erbij te pakken om te zien hoeveel er op het gebied van racesimulators veranderd is. Alpine moet het doen met een stukje hoogbejaarde techniek en door het budgetplafond moeten alle moderniseringen over meerdere jaren worden uitgesmeerd. “We hebben een maand geleden een nieuwe simulator besteld, maar die krijgen we pas over anderhalf jaar. Zo lang duurt het om dingen te bouwen."

Uitzondering op de regel

“We moeten ook met de FIA bespreken hoe we het mogelijk kunnen maken om investeringen buiten het plafond om te kunnen doen. Anders zit je vast aan de infrastructuur die je hebt. We moeten voor 2026 een nieuwe testbank bouwen voor de versnellingsbak. Dan kun je meteen niets meer. Bepaalde projecten zouden buiten het budgetplafond moeten vallen, zoals de windtunnel van Aston Martin. Daar werd een uitzondering voor gemaakt, anders had het nooit gekund.”

Szafnauer houdt nog steeds vast aan het plan om binnen honderd Grands Prix vooraan mee te doen, ook al is een kwart daarvan al achter de rug. “Het heeft tijd nodig. De mensen die ons team vooruit zouden kunnen helpen, hebben vaak langdurige contracten. Maar we hebben nog 75 races te gaan, dat is ongeveer 3,5 jaar. Tegen die tijd is onze infrastructuur flink verbeterd en kunnen we stappen gaan zetten.”