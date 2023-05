Lars Leeftink

Dinsdag 16 mei 2023 08:06

Komend weekend start de triple-header in de Formule 1 met de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Vorig jaar was het een regenachtig sprintraceweekend, iets wat dit seizoen tijdens een normaal raceweekend ook wel eens het geval kan zijn.

Imola was vorig jaar de vierde race van het seizoen, de plek die in 2023 ingevuld werd door Bakoe. In 2022 won Verstappen zowel de sprintrace als de race, waardoor hij het gat van 46 punten op Charles Leclerc flink kon verkleinen en de titelstrijd weer spannend kon maken. In 2023 gaat het format van het weekend dus anders zijn, maar de omstandigheden lijken erg overeen te komen.

Weerbericht Imola

Op vrijdag lijkt het al meteen te beginnen voor de coureurs, met 88% kans op regen- en onweersbuien. Een natte eerste en tweede vrije training lijkt dus wel bijna een garantie te zijn. Op zaterdag is er 50% kans op regen en dus een regenachtige kwalificatie. Tijdens de kwalificatie van komend weekend moeten de coureurs verplicht op de harde band (Q1), medium band (Q2) en soft band (Q3) rijden als onderdeel van een verandering van het format vanuit de FIA en Pirelli. Als het regent, zou dit format niet getest kunnen worden en moeten de eerste full-wets zonder bandenwarmers meteen gebruikt worden. Op zondag is er 55% kans op regen en zal het een grijze bedoeling worden. Een regenrace hebben we in 2023 nog niet gehad, maar wellicht komt daar komend weekend verandering in.