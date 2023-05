Remy Ramjiawan

Maandag 15 mei 2023 10:58 - Laatste update: 10:58

Regerend wereldkampioen Max Verstappen vindt de hedendaagse Formule 1-auto stabieler dan de bolides van de vorige generatie, maar door het grondeffect moeten auto's stijf worden afgesteld en volgens de Nederlander is dat één van de oorzaken dat inhalen in het nieuwe tijdperk een stuk lastiger is geworden.

In 2023 is de klacht dat inhalen weer wat lastiger is geworden, al een aantal keren voorbijgekomen. Het was juist één van de pijlers van het nieuwe reglement om inhalen een stuk gemakkelijker te maken. Door het grondeffect is er minder dirty air en daardoor zou een achterligger een betere kans moeten hebben om een inhaalpoging in te zetten. Toch is dat in 2023 niet altijd zo en Verstappen gaat bij Motorsport.com in op de oorzaak.

Artikel gaat verder onder video

Magie van de Formule 1

De afgelopen vijf wedstrijden is de klacht dat inhalen iets lastiger is geworden een aantal keren teruggekomen en volgens Verstappen heeft dat een duidelijke oorzaak. "Je moet deze auto's inderdaad heel stijf gebruiken en dat haalt wel iets van de magie weg, zeker op stratencircuits. Met de vorige generatie auto's kon je hier en daar nog wel eens een kerbstone meepakken op stratencircuits, maar dat gaat met deze stijve auto's niet makkelijk", zo legt hij uit.

DRS-trein

Het creëert volgens de Nederlander een typische DRS-trein: "Daardoor kun je niet echt meer andere lijnen proberen en pakken alle coureurs dezelfde lijn. Ook dat maakt inhalen lastiger. Als er dan ook nog maar één of twee tienden verschil zit tussen de auto's, dan krijg je een soort DRS-trein." De afgelopen races is er wat gesleuteld aan de DRS-zones, in de hoop het aantal inhaalacties te vergroten. "Zijn de DRS-zones dan te kort of zijn de auto's nog steeds niet goed genoeg om te volgen? Het is misschien een beetje een combinatie van beide", aldus Verstappen.