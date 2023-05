Remy Ramjiawan

Maandag 15 mei 2023 09:33 - Laatste update: 09:33

Het team van Red Bull Racing wist in 2023 tot op heden alle races te winnen. Er gaan geluiden op dat het team te dominant zou zijn en dat het kampioenschap zo goed als zeker richting Milton Keynes gaat. Toch wil Formule 1-CEO Stefano Domenicali daar nog niet aan en hij verwacht dat de budgetcap de verschillen tussen de teams zal wegwerken.

Tot op heden zijn alle races in het nieuwe seizoen op naam gezet van een Red Bull-coureur. Het tekent voorlopig de voorsprong die het team heeft met de RB19 op de rest. Max Verstappen en Sergio Pérez wisten dan ook vier één-tweetjes te laten noteren in het nieuwe jaar en met nog achttien races te gaan zijn er nog een heleboel punten te verdelen. Red Bull heeft aangegeven dat dit het moment bezig is om een buffer op te bouwen, want het team gaat ervan uit dat de concurrentie, mede dankzij het verschil in ontwikkelingstijd, op een gegeven moment zal gaan aanhaken.

'Kampioenschap is niet voorbij'

Ook Domenicali heeft vertrouwen in de werking van het reglement, al wijst hij op een evenement van de Financial Times vooral naar de budgetcap. "Dit jaar moeten we de waarheid zeggen: Red Bull heeft het beter gedaan dan de anderen, dat is een feit", zo deelt hij de complimenten uit naar het Oostenrijkse team. Dat er geluiden opgaan die stellen dat het team het kampioenschap al in haar zak heeft, daar wil hij niet aan. "Het zou echter ondoordacht zijn om te zeggen dat het kampioenschap al voorbij is", zo vertelde hij aan het toegestroomde publiek.

Budgetcap zal kloof dichten

Tussentijds ingrijpen door middel van het wijzigen van het reglement, dat ziet Domenicali al helemaal niet zitten. Hij vertrouwt vooral op de werking van de huidige regels. "We kunnen niet ingrijpen in de prestaties van de teams. Ik weet zeker dat wat we hebben gedaan op het gebied van financiële regels zal helpen om de kloof aan de technische kant te minimaliseren", aldus de CEO van de Formule 1.