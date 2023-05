Jordan ziet Verstappen als recordkampioen van de toekomst

Jordy Stuivenberg

Max Verstappen is nu al een van de grootste Formule 1-coureurs ooit, maar aan wie heeft hij dat te danken? Is het vader Jos, die alle kartcircuits met hem afreisde? Volgens Eddie Jordan mogen we ook moeder Sophie niet uitvlakken.

Jordan maakt een podcast met Grand Prix-winnaar David Coulthard en wordt daarin gevraagd wie hij als toekomstige uitdager van Verstappen ziet. De oud-teambaas dwaalt vervolgens behoorlijk af en analyseert vooral hoe de Nederlander op zo’n jonge leeftijd wereldkampioen kon worden. “Hij ligt lichtjaren voor op de rest”, zegt hij in de Formula For Success-podcast. “We hebben vaak genoeg met hem geluncht. Als Max terugkijkt, ziet hij ook de prestaties en de snelheid van zijn moeder.

“Hij zal altijd zeggen dat hij door zijn vader en moeder geïnspireerd is, maar zijn moeder had zóveel talent. Hij heeft dat talent meekregen en heeft een Formule 1-coureur als vader. Jos kent alle valkuilen. Max is van nature snel en wordt in mijn ogen de grootste coureur ooit. Zijn aanpak is fenomenaal. Hij is agressief als het moet, maar is ook slim en weet dat hij naar de auto moet blijven kijken.”

Jordan verwacht ook de komende jaren veel van Red Bull en denkt dat ook Verstappen hier vertrouwen uit put. “Ik verwacht dat het team ook na de dood van Dietrich Mateschitz zo sterk blijft, met Christian Horner en Adrian Newey aan het roer. Ik zie zeker voor de korte termijn geen problemen, dit team kan blijven winnen.”