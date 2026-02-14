Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
Kenzo Watari, een Japanse miljardair, heeft voor zijn gezin een compleet privécircuit aan laten leggen in de bergen van prefectuur Chiba, op ongeveer een uur rijden van Tokio. Het circuit werd ontworpen door niemand minder dan Hermann Tilke en heeft een slordige 200 tot 250 miljoen dollar gekost.
Watari is als CEO van de Cornes Group een zeer vermogend man. De Cornes Group is een Japanse importeur van luxe auto's, zoals Ferrari's en Lamborghini's. Niet geheel verrassend had Watari dan ook al de beschikking over een compleet wagenpark, inclusief diverse supercars. Maar wat hij nog niet had, was een baan om met deze auto's in de rondte te gaan. En zo gezegd, zo gedaan. Watari besloot honderden miljoenen dollars te investeren in een privécircuit waarop hij met zijn vrouw en twee kinderen naar hartenlust kon racen. Niemand minder dan F1-circuitontwerper Tilke werd ingeschakeld om de baan vorm te geven.
Privécircuit van 3,5 kilometer lang en voorzien van luxe faciliteiten
De bouw van het circuit begon omstreeks 2020 en in juli 2023 werd de baan officieel geopend met een groot evenement, waarbij honderden supercars de baan op werden gestuurd. Hoewel het circuit inmiddels volledig operationeel is, wordt er nog doorgewerkt aan de verdere afwerking, zoals de luxe villa's en bijgebouwen op het terrein. Het circuit heeft een lengte van 3,5 kilometer en telt 22 bochten. Het circuit kenmerkt zich door aanzienlijke hoogteverschillen, scherpe bochten en lange rechte stukken. Watari heeft aan alles gedacht, want het racecomplex is ook uitgerust met villa's langs het circuit, een overloop zwembad, familielounge, spa, bar, fitnessruimte en zelfs een karaokekamer.
Magarigawa Club is speelparadijs voor miljardairs
Wat begon als een familieproject, is inmiddels uitgegroeid tot een speelparadijs voor mensen met veel geld. Maar wil je gebruikmaken van het circuit en de bijbehorende faciliteiten, dan dien je wel diep in de buidel te tasten. De Magarigawa Club, zoals het complex wordt genoemd, biedt zelfs trainingssessies aan, het een klimaatgeregeld overdekte pitstraat en een vast team met monteurs.
