Brian Van Hinthum

Zaterdag 13 mei 2023 12:01 - Laatste update: 12:20

Max Verstappen is dit weekend natuurlijk vrij van zijn activiteiten in de Formule 1 en de Nederlander grijpt die kans vaak aan om vertrouwd in zijn simulator te kruipen. Ook dit weekend zal de Nederlander weer met Team Redline actief zijn, wanneer er deelgenomen wordt aan de virtuele 24 uur van de Nürburgring.

Zoals inmiddels bekend, is Verstappen iemand die graag in de simulator kruipt om met zijn collega's van Team Redline deel te nemen aan virtuele races. Hoewel het niet altijd even goed gaat - zo was Verstappen zeer kritisch nadat meerdere keren zijn verbinding verbroken werd tijden de virtuele 24 uur van Le Mans - blijft de Nederlander in zijn vrije tijd graag meedoen aan de races. Hij noemt het een goede manier om de concurrentie in de Formule 1 voor te blijven en scherp te blijven wanneer het geen raceweekend is.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen op zaterdag in actie

Ook dit weekend is hij er dus weer bij, wanneer er virtueel gereden wordt op de combined track van de Nürburgring, die ook deels over de illustere Nordschleife gaat. Over een week staat de daadwerkelijke 24 uur van de Nürburgring op het programma, maar als voorproefje op dat evenement wordt er dit weekend virtueel gereden op de Duitse baan. Verstappen doet zoals gezegd dus ook mee met Team Redline. Samen met collega's Diogo Pinto en Ole Seibraten gaat de wereldkampioen Formule 1 in de BMW M4 GT3 op jacht naar succes. Zaterdag gaat het evenement vanaf 14:30 uur van start op het Twitch-kanaal van Team Redline.