Lewis Hamilton lijkt momenteel een achtste wereldkampioenschap op zijn buik te kunnen schrijven nu het team van Mercedes niet meer meedoet om de overwinningen. De tijd begint te tikken voor de man uit Stevenage en Eddie Jordan denkt dat hij moet vertrekken uit Brackley, voor het te laat is.

Met het aflopende contract waarover de Mercedes-coureur beschikt, zingen de geruchten rondom zijn toekomst constant rond. Er wordt gesuggereerd dat hij na dit seizoen zijn kansen wil verkennen bij een ander team zoals Ferrari, terwijl we aan de andere kant weer de nodige verhalen horen over een mogelijk pensioen van de inmiddels 38-jarige coureur. Hamilton beschikt over genoeg hobby's naast het racen. Zo is hij graag actief in de modewereld en is ook het witte doek een onderwerp dat bovengemiddelde interesse van Hamilton geniet.

Hamilton kan nog wel even

Zelf gaf de Brit recent nog aan niet van plan zijn om op korte termijn te stoppen en zelfs na te denken over een eventuele carrière tot na zijn vijftigste. "Je kunt nooit nooit zeggen. Ik denk vooral dat het gewoon een kwestie van mentaliteit is om nog steeds dezelfde drang te hebben om zoveel op te offeren als op het begin. Dat is wel het geval bij mij. Dus ik weet het niet", zei hij onder meer. Hamilton beschikt na 2023 over een aflopend contract bij Mercedes en dus wordt er veelvuldig over zijn toekomst gesproken.

Vertrek bij Mercedes

Jordan denkt dat het dan tijd is voor een overstap binnen de koningsklasse als Hamilton nog een rol van betekenis wil spelen. De Ier smeekt hem in de Formula For Success-podcast bijna om te vertrekken bij Toto Wolff zijn team. "Lewis moet zijn swing nu ergens anders vinden en daar vertrekken. Hij moet gewoon verder gaan, zoals hij dat ook deed toen hij bij McLaren reed. Ga weg daar, Lewis. Het is tijd om jezelf ergens anders opnieuw uit te vinden", klinkt het duidelijke advies.