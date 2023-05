Jan Bolscher

Vrijdag 12 mei 2023 10:38

Lewis Hamilton vertelt dat hij zich qua lichamelijke gezondheid beter voelt dan ooit, ondanks dat de zevenvoudig wereldkampioen de op een na oudste coureur op de Formule 1-grid is.

Hamilton is met zijn leeftijd van 38 jaar een veteraan op de grid, maar de Mercedes-coureur heeft voorlopig nog geen enkele intentie om zijn helm aan de wilgen te hangen. De Brit behoort dan ook nog altijd tot één van de beste coureurs uit het huidige veld. Zijn laatste overwinning dateert inmiddels alweer uit 2021, maar dat is voor het overgrote deel te wijten aan de huidige vorm van Mercedes. De Duitse grootmacht introduceerde afgelopen jaar het inmiddels beruchte 'zero sidepods concept' en is sindsdien bezig de weg terug naar de top te vinden.

Fysiek beter dan ooit

In vergelijking met afgelopen jaar staat Mercedes er volgens Hamilton nu echter een stuk beter voor: "Ik geniet er veel meer van", klinkt het tegenover ESPN. "Afgelopen jaar hadden we een auto die stuiterde als een gek. Mijn rug, mijn nek en mijn vullingen vlogen eruit, nee niet echt hoor." Ook fysiek gezien voelt de man uit Stevenage zich nu een stuk beter: "Ik heb eraan gewerkt en veel yoga, pilates en herstelwerkzaamheden gedaan het afgelopen jaar om die gebieden sterker te maken. Ik voel me oprecht fantastisch. Voor zover ik mij kan herinneren voel ik me beter dan ooit."

Veel groenten en eiwitten

Wat het geheim achter zijn fysieke gesteldheid is? "Ik denk dat je met de jaren steeds beter wordt in het begrijpen van voedsel en diëten", vervolgt Hamilton. "Daarom zie je het ook aan mijn huid. Ik hydriateer mijn huid, ik drink vier liter per dag omdat ik aan het trainen ben en ik eet veel groenten en eiwitshakes." Het huidige contract van Hamilton bij Mercedes verloopt aan het eind van dit jaar, maar de verwachting is dat erop korte termijn een nieuwe handtekening wordt gezet.