Vincent Bruins

Vrijdag 12 mei 2023 10:11

Max Verstappen won zijn eerste van tot nu toe twee wereldkampioenschappen in de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 en dat mocht gevierd worden. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blikt terug op het feest van de Oostenrijkse renstal na de spectaculaire seizoensafsluiter. Er hing echter wel een consequentie aan dit feestje.

Red Bull was oppermachtig in de laatste vier seizoenen van het V8-tijdperk. Sebastian Vettel pakte de wereldtitels van 2010 tot en met 2013. Toen de hybride power units in 2014 werden geïntroduceerd, bleek Mercedes echter het nieuwe dominante team te zijn. Lewis Hamilton werd wereldkampioen in 2014, 2015 en 2017 tot en met 2020, terwijl Nico Rosberg er met de titel vandoor ging in 2016. In 2021 was het dan eindelijk de beurt aan Verstappen om het Formule 1-kampioenschap binnen te slepen. De strijd om de titel werd beslist in een controversiële slotfase op Yas Marina Circuit, waarna Michael Masi heftig werd bekritiseerd en hij zijn positie als wedstrijdleider voor de koningsklasse moest opgeven.

Succes vieren

"Om dat wereldkampioenschap voor het eerst na zeven lange jaren weer te winnen, is een ongelooflijke prestatie," vertelde Horner in de podcast Extraordinary Tales With Seb Coe die nogmaals benadrukte dat Red Bull niks verkeerd had gedaan. "En ik wilde niet dat dat gevoel zou worden weggenomen door het gedoe dat gaande was. Je mag ontzettend trots zijn op jezelf, omdat het niet slechts om één race gaat. Het is een kampioenschap dat negen maanden duurt en het had een gevecht dat met eb en vloed ging in de loop van het seizoen. Het was dus ongelooflijk belangrijk om als team dat succes te vieren."

Kerstborrel gaat niet door

"We hebben echt van het succes genoten. Diezelfde avond hebben we het gevierd, omdat het ons eindelijk was gelukt," vervolgde de 49-jarige Brit. "En natuurlijk kon dat eerst helemaal niet [vanwege de pandemie]. Het was letterlijk de eerste keer dat we iedereen bij elkaar konden krijgen om samen iets te kunnen drinken, om samen iets te kunnen vieren. En natuurlijk kreeg iedereen die stomme COVID-19 na het grote feest en toen konden we een kerstborrel wel op onze buik schrijven."