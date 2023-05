Remy Ramjiawan

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen was in Azerbeidzjan niet te spreken over de nieuwe opzet van het sprintweekend, volgens de Nederlander komt het DNA van de Formule 1 in gevaar als de trend wordt doorgezet. Volgens Auto Motor und Sport was het echter wel juist Red Bull Racing, die het meest campagne voerde voor de verandering van het sprintweekend.

Sinds 2021 is het sprintweekend een terugkerend fenomeen op de Formule 1-kalender. In 2023 werd de opzet van het sprintformat gewijzigd, dit om nog meer spektakel te bieden. Het eerste sprintweekend van het jaar vond plaats in Azerbeidzjan en daar was de nieuwe opzet daags voordat het evenement plaatsvond nog snel doorgevoerd. Het hield in dat er op vrijdag slechts één vrije training werd verreden, om later die dag te kwalificeren voor de Grand Prix op zondag. Zaterdag stond in het teken van de sprintrace. Met een iets aangepaste kwalificatie, die Sprint Shootout werd genoemd en de sprintrace later die dag, was het nieuwe format een feit.

Simulatietools

Het Duitse medium wijst naar de geavanceerde simulatietools die de topteams bezitten. Red Bull zou het vocaalst zijn geweest om het sprintweekend te wijzigen, aangezien het team er vanuit gaat dat het door middel van de tools, het gebrek aan vrije trainingen kan compenseren. "Bakoe gaf hiervan het voorbeeld. Hoe minder trainingstijd, hoe meer de grote teams profiteren. Omdat ze betere simulatietools hebben. Geen enkele van de vier beste teams struikelde", zo valt er te lezen.

Waarschuwingssignaal voor FIA

De sprintrace in Bakoe werd uiteindelijk niet het beloofde spektakel en het Duitse medium weet wel waarom dat komt. "Niet voor niets voerde Red Bull het meeste campagne voor het nieuwe sprintformat. Omdat het de trainingstijd beperkt en het risico minimaliseert door voorgeschreven banden. Als het beste team iets eist, zou dat voor de FIA ​​het waarschuwingssignaal moeten zijn om het niet te doen. Bij dit soort campagnes ligt de focus altijd op het eigen voordeel", aldus Michael Schmidt van Auto Motor und Sport.